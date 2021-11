Première Ligue | Manchester United, en pourparlers avec Ernesto Valverde

23/11/2021 à 20:07 CET

Ole Gunnar Solskjaer Il a joué son dernier match en tant que manager de Manchester United le samedi 20 novembre. Après avoir perdu 4-1 contre Watford, les chefs d’équipe mancuniens ont épuisé leur patience avec le Norvégien et ont décidé le retirer de son poste. En remplacement, l’équipe elle-même a annoncé que à court terme ce sera Michael Carrick qui prendra le relais temporairement. Cependant, les efforts des dirigeants se concentrent sur la recherche du nouveau manager de Manchester United.

Dans ce contexte, plusieurs noms sont apparus dans la liste restreinte pour occuper le banc du «diable rouge». Le favori semble être Mauricio Pochettino, mais la complexité de l’opération (il est actuellement l’entraîneur du Paris Saint-Germain) rendrait l’opération n’est pas faisable. Et dans cette situation, d’autres noms seraient apparus. Le dernier à apparaître est Ernesto Valverde, qui selon le journal anglais ‘The Guardian’ serait l’un des cinq candidats au poste laissé vacant par Solskjaer.

L’une des raisons qui expliquent depuis l’Angleterre pourquoi Valverde pourrait être l’un des élus parce que le ‘txingurri’ Il a déjà formé Lionel Messi en son temps comme entraîneur du FC Barcelone, alors a de l’expérience avec les superstars comme Cristiano Ronaldo dans l’équipe actuelle de United. De plus, son passage au sein de l’équipe catalane où il a remporté deux championnats et une Coupe du Roi le garantit parmi les dirigeants de l’équipe « diable rouge ». Enfin, une autre raison pour laquelle United a remarqué l’entraîneur est à cause de son disponibilité, depuis qu’il a été licencié du FC Barcelone, est vacant.

Pour sa part, ‘The Guardian’ avance également que l’option de Valverde n’est ni le seul ni le favori. Quant au favori, Mauricio Pochettino Il occupe la « pole position » des favoris pour les managers de United et en ce sens, ils mettent tous leurs efforts pour parvenir à son incorporation. De plus, sur la table il y a aussi d’autres noms comme celui de Brendan Rodgers, l’actuel manager de Leicester.

Enfin, on ne sait pas ce qu’il en pense Valverde et ce qu’il répondrait si une offre formelle arrivait enfin de United, bien qu’en juin de cette année 2021, il ait déjà été interrogé dans ‘Observer’ sur la possibilité de s’entraîner un jour en Premier League et l’ancien entraîneur du FC Barcelone il ne voulait pas l’exclure: « ça ne me dérangerait pas d’essayer. On a le sentiment qu’il y a beaucoup de respect pour ce qu’est le jeu », a-t-il déclaré.