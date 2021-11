Première Ligue | Pep Guardiola dévoile ses projets d’avenir

28/11/2021

Act à 11:42 CET

Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, a assuré qu’à l’avenir, il serait passionné par la direction d’une équipe nationale lors du match précédent contre West Ham : « J’adorerais. J’ai déjà dit que quand j’aurais fini ici, j’aimerais diriger une équipe dans une Coupe du monde. Mais ce n’est pas facile à trouver : il y a peu de postes ».

Catalan, qui affronte sa cinquième saison en Premier et qu’il lui reste encore deux ans à son contrat, il a reconnu que sa priorité absolue est Manchester City, mais il n’a pas exclu la possibilité d’avoir des voies séparées à moyen terme : « Je veux être ici le plus longtemps possible : mon énergie et mon amour sont là. Après je ne sais pas ce qui va se passer ».

L’ancien entraîneur du FC Barcelone a également précisé qu’il n’entraînerait aucune autre équipe anglaise : « Si je ne peux pas entraîner une équipe nationale, j’entraînerai des clubs, donc ce ne sera pas un problème. Mais en Angleterre, étant ici, je pense que je sera toujours à Manchester City et si je devais y retourner, ce serait à City ». « Je n’entraînerais pas un autre club en Angleterre en dehors de ce club. », a-t-il condamné.

Manchester City, pour la tête

Les hommes de Pep Guardiola sont à la recherche d’une nouvelle victoire contre West Ham en Premier League, qui serait la troisième d’affilée, et mettent la pression sur le leader actuel, le Chelsea de Thomas Tuchel. Les trois points laisseraient les Skyblues avec les mêmes points que les Londoniens, qui feront face à un match difficile contre Manchester United à Stamford Bridge.

L’équipe anglaise est l’une des grandes favorites pour le titre : elle a remporté trois des quatre dernières éditions et fait partie de la liste des prétendants aux côtés de Chelsea et Liverpool de Jürgen Klopp. L’arrivée d’un joueur comme Jack Grealish a relevé le plafond compétitif de l’équipe, qui aspire également à l’UEFA Champions League.