Première Ligue | Pourquoi Arsenal a-t-il retiré la capitainerie d’Aubameyang ?

14/12/2021 à 14:01 CET

Marc del rio

L’Arsenal Il tente de redresser un cap qu’il a perdu sur le plan sportif il y a quelques années. La dernière édition de la Ligue des champions qu’ils ont jouée était le 16/17, et loin sont ces moments où Henry, Bergkamp ou Vieira ils dominaient dans le Première ligue.

Les « Artilleurs » ont essayé de renforcer l’équipe avec des noms intéressants comme Martin Odegaard, Alexandre Lacazette, Alexis Sánchez ou un Pierre-Emerick Aubameyang qui est arrivé en janvier 2018 du Borussia Dortmund contre paiement de 60 millions d’euros.

En 2020, il a signé une rénovation astronomique de 350 000 livres par semaine

Le Gabonais s’est rapidement adapté au club londonien, et sa performance lui a fait prendre la capitainerie en 2019, sous les ordres de Unai Emery. Quelques mois plus tard, à l’été 2020, Aubameyang a signé un renouvellement jusqu’en 2023 avec un salaire astronomique de 350 000 livres par semaine. A partir de ce moment, la performance de l’attaquant est loin d’être celle offerte depuis son arrivée, et ses nombres de buts chutent en même temps que le affaires extra sportives ils commençaient à gagner en notoriété.

Un voyage pour voir sa mère malade, le déclic

À présent, après le retrait de la capitainerie et le non-appel pour le match contre West Ham United, depuis l’Angleterre ils commencent à dresser la chronique du désaccord entre Aubameyang et Arsenal. Le ‘Daily Mail’ précise que le Gabonais a obtenu un permis du club pour voyager à l’étranger mercredi dernier et rendre visite à sa mère qui était malade et pouvoir l’amener à Londres dans la soirée du même jour et que le joueur était prêt à s’entraîner jeudi.

Il était en retard un jour et ce n’était pas la première fois

Les problèmes ont commencé quand Aubameyang n’est revenu du voyage que jeudi, quelque chose que cela l’empêchait de s’entraîner car il n’a pas été possible d’effectuer les contrôles covid pertinents. Le médium suggère que ce serait le troisième épisode d’indiscipline, car au cours des derniers mois de février et mars, l’attaquant était en retard après un déplacement et à une autre occasion peut avoir violé les protocoles covid.

Arteta : « Nous avons certaines choses non négociables dans l’équipe »

Face à ce nouvel épisode, Mikel Arteta semble en avoir assez de son joueur, auquel il n’est uni que par une relation professionnelle. Le technicien de l’artilleur a été franc avec ce qui s’est passé et a déclaré aux médias que « nous avons été très constants en disant que nous avons certaines choses non négociables dans l’équipe que nous nous sommes marqués en tant que club.» L’entraîneur de Saint-Sébastien avait déjà relégué Aubameyang à un rôle plus secondaire ces dernières semaines après sa petite contribution offensive à l’équipe. Cette saison, en 14 matchs de Premier n’ont marqué que quatre buts.

Réticence des pairs à porter le bracelet

‘Sportsmail’ a également récemment signalé qu’il y avait certaines réticences parmi les personnalités d’Arsenal et aussi parmi les collègues actuels d’Aubameyang pour que les Gabonais portent le brassard de capitaine, quelque chose qui a eu son influence et qui fait que le poste de capitaine du tireur ’14’ appartient au passé.