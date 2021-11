Première Ligue | Premières critiques de la réforme du football anglais : « C’est une balle dans le pied »

26/11/2021 à 18:59 CET

Le propriétaire du Crystal Palace, Paroisse de Steve, a exprimé ses doutes sur le projet ‘examen dirigé par les fans‘, Quoi entend réformer football anglais, et a déclaré que cela peut nuire au sport et « être une balle dans le pied« . Paroisse a été très critique à l’égard de cette réforme qui vise à, entre autres mesures, création d’un organisme indépendant pour superviser l’entrée de nouveaux propriétaires dans la ligue et le paiement d’un impôt par les clubs pour chaque signature qui devra être réinvesti dans le football anglais.

« Tracey s’accroupit (l’adjoint qui a réalisé le rapport) a fait un excellent travail, mais je pense ces solutions risquent sérieusement d’endommager, sans le vouloir, faire du sport à long terme, « La paroisse a dit à la Premier League. » Par exemple, l’idée qu’un régulateur industriel serait bon n’est pas nécessairement vraie et nous l’avons vu dans d’autres industries telles que l’énergie« , a-t-il souligné.

Selon Paroisse, la création de cet organe qui contrôle les nouveaux propriétaires sera très difficile à mettre en œuvre. « Tracey sait au fond que une opération comme celle de Newcastle n’aurait en aucun cas pu être arrêtée. est imparable. Nous avons perdu cette occasion d’essayer de l’arrêter. L’Arabie saoudite est un pays avec lequel nous faisons déjà des affaires très ouvertement. S’ils veulent créer une entreprise ici, ils devraient pouvoir le faire, je ne vois pas pourquoi un club de football doit être différent. Les fans sont contents de l’investissement », a-t-il ajouté. Paroisse.

« Nous sommes l’envie du monde, sans aucun doute. Nous sommes sortis de la crise COVID en tant que championnat le plus sain au monde. Maintenant, le reste des ligues nous regarde, pensant à ce rapport, de manière comique, pensant que nous allons nous tirer une balle dans le pied », a-t-il déclaré.