Première Ligue | Richarlison : « Ils voulaient me tirer dessus, mais le football m’a sauvé la vie »

20/12/2021 à 19h46 CET

Richarlison de Andrade Il est venu à Everton lors de la saison 2018-19. Depuis, le Brésilien enchaîne les belles performances, à tel point qu’il est actuellement considéré comme le l’un des meilleurs attaquants de la meilleure compétition nationale anglaise. Ses performances au cours de ces années ont été excellentes et, par conséquent, il a également fait ses débuts ces derniers temps avec son équipe nationale, Brésil.

Des débuts à la fois humbles et compliqués

Cependant, cette saison, il n’a pas eu de chance car il a subi une blessure qui l’a empêché de jouer pendant un certain temps. Maintenant, récupéré et à cent pour cent, Richarlison a été érigé en le joueur le plus clé de votre équipe, Everton. Précisément, le Brésilien a été le protagoniste d’une interview publiée par le journal ‘As’, où, entre autres, il s’est confié sur son humble passé : « Mon enfance a été très pauvre. »

« Je suis né dans une ville du nord de l’État d’Espírito Santo, dans le sud-est du Brésil. C’est une petite ville, où beaucoup de gens travaillent dans les champs et il y a beaucoup de pauvreté. J’étais très jeune j’ai vu mes parents travailler toute la journée pour payer les factures et chaque mois c’était difficile d’avoir assez d’argent, même avec beaucoup d’efforts. J’ai travaillé dès mon plus jeune âge pour aider: J’ai vendu des bonbons, des glaces et même ramassé du café avec mon grand-père quand j’étais ado. »

« Mes frères et moi nous vivions dans un quartier pauvre et dangereux de la ville. J’ai vu beaucoup de mauvaises choses comme la drogue et la violence. C’était très compliqué, mais j’avais des anges gardiens qui me conduisaient toujours du bon côté. Beaucoup d’amis d’enfance n’ont pas eu cette chance et ont fini en prison. Merci à Dieu et aux personnes qui m’ont aidé, Je suis allé au football, ce qui a toujours été mon rêve, et je l’ai fait. Je me sens très privilégié et chanceux car cela aurait pu être différent », a-t-il déclaré.

Son moment le plus critique, quand une arme à feu a été pointée sur sa tête

En outre, il a également rappelé un épisode dans lequel une arme à feu a été pointée sur sa tête alors qu’il rentrait de l’école de football : « Je revenais de l’école de football avec mes amis et un homme pensait qu’il vendait de la drogue dans le quartier où il vendait médicaments. Il a pointé une arme sur ma tête et m’a menacéMais Dieu merci, il était assez calme pour expliquer qu’il revenait du football et qu’il ne vendait ni ne consommait de drogue. Je voulais me tirer dessus, mais le football m’a littéralement sauvé la vie& rdquor;, a-t-il souligné.

Votre moment et situation actuels

Enfin, par rapport à son moment actuel et à son retour après la blessure, Richarlison a commenté : « Je n’avais joué que quatre matchs quand je suis revenu contre Watford. Maintenant, je me sens bien, prêt à revenir à mon meilleur niveau et à aider le club à gagner à nouveau, Quel est le plus important. Je crois que au fur et à mesure des prochains matchs je reviendrai à mon meilleur niveau. Je travaille dur pour que cela arrive le plus tôt possible », a-t-il condamné.