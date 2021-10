Première Ligue | Salah se prononce sur son avenir

22/10/2021 à 23:39 CEST

Salah, qui a longtemps spéculé sur son avenir le plus récent, a déclaré sur ‘Sky Sports’ pour rassurer les fans de Liverpool : « Cela ne dépend pas de moi, mais si vous me demandez, j’aimerais rester jusqu’au dernier jour de ma carrière de footballeur. »

Le buteur et joueur phare de l’équipe rouge a débuté la saison à un niveau stratosphérique et ce week-end ce sera à son tour de continuer contre Manchester United.

Liverpool et Salah sont donc toujours en train d’étendre leur relation et, comme l’a déclaré l’Angleterre, les revendications salariales excessives de l’Egyptien pourraient compliquer la négociation. Les dernières informations avancent donc qu’Anfield va tenter d’accélérer pour parvenir à un accord. « Je ne peux pas dire grand-chose à ce sujet, ce n’est pas entre mes mains. Cela dépend de ce que veut le club. Pas à moi« , a commenté.

Il a également tenu à préciser que : « Pour le moment, je ne me vois pas jouer contre Liverpool. CA me rendrait triste. Je ne veux pas en parler, mais cela me rendrait très triste, mais nous verrons ce qui se passera à l’avenir. »