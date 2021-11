Première Ligue | « Si je revois l’un de vous porter un maillot City, vous ne jouerez plus jamais pour ce club »

18/11/2021 à 19:06 CET

Rivalité et football sont deux mots qui vont pratiquement de pair. Du « Superclásico » argentin entre Boca Juniors et River Plate, en passant par le classique entre le FC Barcelone et le Real Madrid, en passant par les derbys qui existent dans tous les pays, tous sont des matches avec grande rivalité. En plus de ce qui précède, l’une des grandes rivalités des dernières décennies est le derby de Manchester, entre Ville et Unis, qui a vécu de grands moments.

Le derby mancunien se vit aussi avec une grande intensité de part et d’autre, et c’est ainsi qu’il s’est rendu compte Ruud Van Nistelrooy dans sa première confrontation, comme il se souvenait Rivière Ferdinand. L’ancien joueur anglais de Manchester United et Leeds United, entre autres, a raconté en détail une rangée monumentale de Sir Alex Ferguson à l’attaquant néerlandais pour avoir échangé un maillot avec un rival de Manchester City.

« Ruud Van Nistelrooy, qui était Dieu alors, est entré avec un maillot de Manchester City à la main. C’était son premier derby et on a perdu par 3 buts à 1. Je me souviens que quand il est entré dans les vestiaires Ferguson vient de télécharger sur lui. Il l’a détruit en disant: ‘Si jamais je vois l’un de vous changer à nouveau un maillot City, ne jouera plus jamais pour ce club« , Expliquer Ferdinand.

En ce qui concerne l’incident, le Van Nistelrooy Dit que « C’est à ce moment-là que je me suis assis et que j’ai pensé : « C’est un super jeu, n’est-ce pas ?. Je ne m’en suis pas rendu compte avant et à partir de là, qu’on gagne ou qu’on perde, je savais que la semaine avant un derby, c’était tout ou rien. »