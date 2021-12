Première Ligue | Steven Gerrard fait revivre Aston Villa

06/12/2021 à 20:42 CET

Le gérant d’Aston Villa, Steven Gerrard, a donné un virage à 180 degrés au projet sportif : a marqué trois victoires lors de ses quatre premiers matchs et a déjà égalé le nombre réalisé avec Dean Smith sur le banc lors des 11 premières journées de Premier League.

3/4 – N’ayant remporté que trois de ses 11 premiers matchs de Premier League de la saison sous Dean Smith (D1 L7), Aston Villa a depuis remporté trois de ses quatre premiers sous Steven Gerrard (L1). Déclaration. pic.twitter.com/LBLycbngHV – OptaJoe (@OptaJoe) 5 décembre 2021

Le Britannique, qui s’est bien amusé avec les Rangers dans le football écossais, est tombé sur ses pieds à Villa Park et la performance de l’équipe est sans faille : a battu Brighton & Hove Albion (2-0), Crystal Palace (1-2) et Leicester City (2-1) et n’a signé une défaite contre les champions en titre, Manchester City de Pep Guardiola, par 1-2.

L’ancien capitaine de Liverpool a donné à l’équipe de Birmingham une identité et un gène compétitif et occupe la 10e position, à seulement six points des places européennes, ce qui était impensable il y a quelques semaines. Avec un point de plus, Aston Villa aura égalé le record des 11 premières journées avec Dean Smith assis sur le banc.

Un calendrier difficile jusqu’en 2022

Aston Villa est devenue une équipe particulièrement coriace sous la direction de Steven Gerrard. Il a ajouté trois victoires et se rapproche d’atteindre l’Europe, bien que la dernière étape de 2021 soit difficile: ils se rendent à Liverpool et Norwich City pour accueillir plus tard Burnley et Chelsea. Ils finissent, oui, à domicile contre Leeds United de Marcelo Bielsa.

L’équipe britannique totalise six victoires, un nul et huit défaites en cette saison 2021/22, en plus de 21 buts pour et seulement 24 contre.. Avec un 4-3-3 particulièrement souple, Aston Villa est l’une des équipes les plus de caractère du football anglais et un adversaire inconfortable pour tous les grands clubs du pays.