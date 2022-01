Première Ligue | Tension entre Cristiano Ronaldo et De Gea

01/03/2022 à 22:38 CET

Nouveau chapitre de la tension publique de Manchester United. Le gardien des diables rouges, David De Gea, il a réprimandé une action contre Cristiano Ronaldo dans laquelle il a rendu un ballon d’une manière compromettante qui a mis en danger l’égalité.

L’Espagnol, qui est l’un des joueurs les plus en vue de l’équipe de Ralf Rangnick, fait référence au capitaine avec des histoires et des jurons qui ont laissé les fans d’Old Trafford gelés: la tension dans les vestiaires monte et un nouveau chapitre a été vécu sur le terrain.

L’ancien de l’Atlético de Madrid n’a pu empêcher, oui, que son équipe subisse une nouvelle défaite, la première en 2022. Un but de Moutinho dans la dernière ligne droite a condamné un Old Trafford de plus en plus déçu de ses élèves.

United, loin de la Ligue des champions

La défaite de Ralf Rangnick a montré la crise en Premier League : Avec neuf victoires, quatre nuls et six défaites, les Diables rouges occupent la septième place avec 31 points et sont à quatre derrière Arsenal, le dernier avec une place en Ligue des champions..

Bien qu’étant parmi les favoris pour le titre aux côtés de Manchester City, Chelsea et Liverpool, La réalité de Manchester United est différente : leur objectif est de renverser la situation et de terminer dans les quatre premiers et être dans la meilleure compétition continentale la saison prochaine.