Première Ligue | Tottenham perd 90 millions d’euros au cours du dernier exercice

23/11/2021 à 17:58 CET

Les Tottenham Hotspur annoncé ce mardi 23 novembre quelques pertes au cours du dernier exercice, qui s’est déroulée entre juin 2020 et juin 2021, de 80 millions de livres (90 millions d’euros), ce qui a causé la dette totale du club est passée de 605 millions de livres sterling (717 millions d’euros) à 706 millions (820 millions d’euros).

Cet exercice, qui a duré de juin 2020 à juillet 2021, a été marqué par les matchs joués à porte fermée en raison de la pandémie, qui a causé revenu par jour de réunion, qui représentent la vente de billets, le merchandising et la nourriture et les boissons, tomber à 1,9 million de livres (2,1 millions d’euros). Il s’agit d’une baisse significative par rapport aux 94,5 millions de livres (105 millions d’euros) comptabilisés entre juin 2019 et juin 2020.

De plus, le revenu total des « Spurs » a diminué par rapport au 400 millions de livres (440 millions d’euros) de l’année précédente jusqu’à 361 millions de livres (400 millions d’euros), malgré le fait que les revenus de la télévision ont pratiquement doublé jusqu’à 184 millions de livres (200 millions d’euros).

Le propriétaire de Tottenham, Daniel prélèvement, a déclaré dans un communiqué que ces résultats financiers reflètent le « temps difficile » que la pandémie a signifié et l’impact qu’elle a eu lorsque le club venait d’ouvrir son nouveau stade moins d’un an plus tôt : « Malgré cela, notre objectif est clair, générer des revenus pour investir dans nos activités de football« .