Première Ligue | Un Boxing Day historique

26/12/2021 à 18h45 CET

Manchester City de Pep Guardiola a battu (6-3) Leicester City dans l’un des grands matchs du match du Boxing Day. Après une excellente première mi-temps, les skyblues ont concédé des installations et l’équipe de Brendan Rodgers a fait une belle pression avec trois buts en 15 minutes.

8 – La victoire 6-3 de Man City sur Leicester a vu huit buteurs différents; seul Spurs 4-5 Arsenal en novembre 2004 a vu plus de buteurs différents en un seul match (hors buts contre son camp) dans l’histoire de la @premierleague (9). Propagé. pic.twitter.com/D1sEk5iMaR – OptaJoe (@OptaJoe) 26 décembre 2021

Les citoyens, qui restent en haut du tableau avec cette victoire de Noël, Ils ont montré leur meilleure version offensive et le match a laissé jusqu’à huit buteurs différents : De Bruyne, Mahrez, Gündogan, Sterling, Laporte, Maddison, Lookman et Iheanacho.

De cette façon, City 6-3 Leicester devient le deuxième match avec les buteurs les plus différents de l’histoire de la Premier League Juste derrière Tottenham 4-5 Arsenal en novembre 2004, qui a enregistré un total de neuf buteurs.

Le plus favori au titre

La victoire de Pep Guardiola à Manchester City a renforcé son statut de favori pour répéter le titre. Dans un état de forme et de jeu unique à travers le continent, l’équipe britannique continue d’ajouter trois à la fois vers le championnat, qui serait le deuxième d’affilée et le quatrième au cours des cinq dernières éditions..

Avec un total de 47 points et ce que Liverpool et Chelsea feront dans leurs matchs respectifs, Les ressortissants Ils ont une équipe de luxe et leurs chiffres sont évidents : 15 victoires, deux nuls et deux défaites avec 50 buts pour et 12 contre en 19 matchs..