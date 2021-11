Première Ligue | Usain Bolt : « United ne peut pas dépendre uniquement de Cristiano »

18/11/2021 à 19:33 CET

Les Manchester United il ne vit pas ses meilleurs moments de la saison. L’ensemble du ‘diable rouge’ a à peine atteint la moitié des points contestés (17 sur 33) et aussi il ne convainc pas ses followers avec son jeu. La crise des résultats et du jeu de l’équipe est extrêmement grave et particulièrement alarmante ces derniers temps : ils n’ont gagné que l’un de leurs six derniers matchs et ils ont perdu quatre, y compris des défaites humiliantes Liverpool et Manchester City, ses éternels rivaux et les deux à la maison.

Toute cette situation a fait que les fans se sont lassés de l’attitude de l’équipe. Cela n’a pas été une exception non plus Boulon Usain, un fan avoué de United qui a affirmé que la faute en incombe à l’entraîneur, Ole Gunnar Solskjaer, qui dit que l’athlète sauve sa « peau » Cristiano Ronaldo. Et la raison ne manque pas, puisque le Portugais est sans conteste le joueur le plus décisif de l’équipe, avec 9 buts en 12 matchs et faisant vivre les espoirs du club en Ligue des champions.

Cependant, Boulon Usain considérer que le dépendance à l’égard de Cristiano Ronaldo est dangereux pour l’équipe et prévient : « Le Manchester United va avoir du mal si les autres joueurs ne se réunissent pas pour partager les responsabilités. Cristiano nous a sauvés à chaque match. Un joueur doit faire tout le travail d’une équipe. Nous n’avons pas joué au bon football depuis longtemps & rdquor;.

En tout cas, l’athlète jamaïcain a le sentiment que le navire United est à la dérive sous le commandement de Solskjaer. Une situation qui Bolt aurait résolu avec l’incorporation d’Antonio Conte en tant que nouvel entraîneur de l’équipe « diable rouge » : »je voulais Conté. Il va tellement bien réussir aux Spurs qu’il va les organiser. Partout où il passe, il structure très bien l’équipe. En janvier, vous aurez probablement un ou deux joueurs. Ensuite, à la fin de la saison, il trouvera probablement des joueurs appropriés et les fera entrer », a-t-il déclaré.