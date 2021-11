Première mise à jour du titre GTA: Trilogy – The Definitive Edition publiée

Rockstar a sorti le premier GTA: Trilogy – L’édition définitive mise à jour du titre.

Il s’agit également d’un correctif de taille décente qui résout plusieurs problèmes de localisation, des cas de collision manquante ou mal alignée, et plus encore dans les trois jeux.

Avec GTA 3, les problèmes de coupures et de transitions floues de la caméra pendant les cinématiques ont été résolus, certaines missions défaillantes ont été corrigées, Claude ne flottera plus dans les airs car ce n’est tout simplement pas ainsi que les choses fonctionnent, et le jeu ne devrait plus planter après être monté dans votre voiture à la fin Guerre des triades.

De nombreux correctifs ont également été appliqués à GTA Vice City, comme l’impossibilité de faire pivoter la caméra vers le haut ou vers le bas lors de la conduite à grande vitesse, et un problème avec l’affichage de l’itinéraire GPS pendant la mission Autocide a été résolu.

Vous pouvez également vous attendre à ce que les portes Pay ‘N’ Spray ne vous empêchent plus d’entrer, l’interface utilisateur du taux de réussite devrait désormais s’afficher correctement pendant une mission spécifique et les paramètres de langue seront désormais conservés après un redémarrage sur Nintendo Switch.

La liste des correctifs pour GTA : San Andreas est un peu plus long. L’une des principales plaintes des utilisateurs était un problème avec les effets visuels de la pluie, et cela a été résolu. La caméra qui tourne rapidement lorsque vous terminez ou échouez Blood Bowl ne sera plus un problème, et le pont du comté de Flint n’est plus invisible.

Un texte d’aide correct sera désormais affiché lors de la baignade, les piétons n’apparaîtront plus en gris ou partiellement translucides dans certaines zones du jeu, le texte juridique sera désormais affiché correctement, un problème avec des commandes inversées incorrectes lors de la nage sous l’eau a été corrigé, vous’ Vous ne serez plus coincé derrière le comptoir Cluckin’ Bell et les agents de police ne flotteront plus avant qu’une voiture de police n’apparaisse.

Ce ne sont là que quelques-uns des problèmes résolus par la mise à jour, qui est la première d’une longue série de travaux en cours. Vous pouvez consulter les notes de mise à jour complètes ci-dessous.

Hier, Rockstar a présenté des excuses pour l’état de la trilogie et a promis qu’il avait des plans en cours pour résoudre les problèmes techniques et améliorer chaque jeu.

GTA: Trilogy – Notes de mise à jour du titre de l’édition définitive 1.02

Général – Toutes les plateformes

Correction de plusieurs problèmes de localisation Correction de plusieurs instances de collision manquante ou mal alignée Correction de plusieurs instances de trous dans la carte Correction de plusieurs instances de textures incorrectes ou mal placées Correction de plusieurs instances de la caméra coupant à travers des objets Correction de plusieurs instances de sous-titres incorrects affichés Correction de plusieurs instances de mauvais texte d’aide affiché Correction de plusieurs instances d’objets égarés Correction de plusieurs instances de problèmes avec les modèles de personnages dans les cinématiques Correction de plusieurs instances de lignes audio sautées, retardées ou répétées

GTA 3 – Édition définitive

Correction de problèmes avec les coupures et transitions floues de la caméra pendant la cinématique de Grand Theft Aero Correction d’un problème où les portes Pay ‘N’ Spray étaient fermées empêchant le joueur de pouvoir entrer Correction d’un problème où les stands de jeu et les accessoires apparaissent dans la cinématique Gone Fishing Correction d’un problème où le joueur échouerait à la mission Les voleurs avec un message « Un voleur est mort » après la cinématique. dans un taxi pendant la mission Couper l’herbe Correction d’un problème où le compteur de dégâts ne s’affichait pas correctement dans la mission Service d’escorte Correction d’un problème avec un trou dans la carte qui permettait aux joueurs d’accéder plus tôt à l’île de Staunton Correction d’un problème avec Claude flottant dans le cinématique de la mission Big ‘n’ Veiny Correction d’un problème où les modèles de personnages ne s’animaient pas pendant la cinématique de la mission Luigi’s Girls Correction d’un problème où le mode personnage Les ls n’étaient pas animés pendant la cinématique de la mission Give me Liberty Correction d’un problème où le joueur pouvait augmenter sa vitesse de course en changeant rapidement d’arme Correction d’un problème où le jeu plantait en entrant dans un véhicule après avoir terminé Triad War (Xbox Series X | S, Xbox One) Correction d’un problème où le succès « Disposing of the Evidence » ne se déverrouillait pas après avoir terminé la mission Dead Skunk in the Trunk (Xbox Series X|S, Xbox One)

GTA : Vice City – L’édition définitive

Correction d’un problème où les joueurs ne pouvaient pas faire pivoter la caméra vers le haut ou vers le bas tout en conduisant à grande vitesse Correction d’un problème avec les lumières des camions de pompiers clignotant de couleurs incohérentes Correction d’un problème avec l’affichage de l’itinéraire GPS pendant la mission Autocide Correction d’un problème où les portes Pay ‘N’ Spray étaient fermé empêchant le joueur de pouvoir entrer Correction d’un problème avec plusieurs itinéraires GPS apparaissant pendant les missions Gun Runner et Psycho Killer Correction d’un problème avec l’interface utilisateur du taux de réussite ne s’affichant pas correctement pendant la mission Gun Runner Correction d’un problème avec les peds apparaissant incorrectement dans le cinématique de la mission The Chase Correction d’un problème avec le modèle de personnage de Tommy Vercetti entrant dans un T-Pose pendant la cinématique pour In the Beginning Correction d’un problème avec les modifications des paramètres de langue non conservées après un redémarrage (Nintendo Switch) Correction d’un problème où le le jeu plantait lors du passage du mode TV au mode table pendant l’écran de chargement Correction d’un problème où l’invite « Erreur : mémoire vidéo insuffisante tr envie d’attribuer une texture! Assurez-vous que votre carte vidéo dispose de la mémoire minimale requise, essayez de réduire la résolution » apparaît lors de l’exploration du centre commercial North Point (Xbox Series X | S, Xbox One) Correction d’un problème avec la caméra qui sautait pendant la cinématique de la mission All Hands on Deck (Xbox Série X|S, Xbox One)

GTA : San Andreas – Édition définitive

Correction d’un problème avec les effets visuels de la pluie Correction d’un problème avec la caméra qui tournait rapidement lors de la fin ou de l’échec de Blood Bowl Correction d’un problème où la caméra était mal positionnée lors du retour au jeu après avoir trouvé Sweet dans la mission Réunir les familles Correction d’un problème où un pont dans le comté de Flint est invisible Correction d’un problème où les joueurs peuvent équiper des armes tout en nageant, ce qui peut causer des problèmes avec les armes coupant à travers le corps du personnage Correction d’un problème où un texte d’aide incorrect était affiché pour la natation Correction d’un problème où l’écran des résultats apparaissait au début of Bike School – Jump and Stoppie Correction d’un problème avec les piétons gris apparaissant autour de la zone de Willowfield et de Playa del Seville Correction d’un problème avec un piéton semblant partiellement translucide dans la cinématique Just Business Correction d’un problème avec le texte juridique ne s’affichant pas correctement Correction d’un problème avec les lumières de l’Enforcer qui ne clignotent pas Correction d’un problème empêchant les joueurs de tuer Pa ul et Maccer avant de déclencher la cinématique de la mission Don Peyote Correction d’un problème où la cinématique à mi-mission commençait puis s’estompait au noir avant de redémarrer à nouveau pendant la mission Sayonara Salvatore Correction d’un problème où le jeu redémarrait depuis le début lors de la sélection de réessayer depuis le dernier point de contrôle de la mission High Stakes, Low Rider Correction d’un problème avec un ennemi invincible pendant la mission Los Desperados Correction d’un problème avec des commandes inversées incorrectes lors de la nage sous l’eau lors de leur activation ou désactivation Correction d’un problème avec la sensibilité de visée pour le défi Pistol Ammu-Nation Correction d’un problème où la progression était bloquée en raison de la mort prématurée de Sweet pendant la mission un problème avec l’affichage incorrect de l’heure lors de la collecte des bagues lors des défis BMX ou NRG-500 Correction d’un problème avec la caméra se déformant pendant la cinématique In the Beginning Correction d’un problème où certains modèles de personnages ne s’animaient pas pendant certaines cinématiques Correction d’un problème avec le joueur coincé derrière le compteur Cluckin’ Bell (Xbox Series X|S, Xbox One) Correction d’un problème où l’on peut voir des officiers de police flotter avant qu’une voiture de police n’apparaisse pendant la cinématique Réunir les familles (Xbox Series X|S, Xbox One) Correction d’un problème avec la précision des armes pour piétons (Xbox Series X|S, Xbox One)