Première offre sur le nouvel iMac (2021) : Amazon l’a et la remise est de 100 euros | La technologie

Il y a quelques semaines à peine, le nouvel iMac a été mis en vente, beaucoup plus coloré que jamais et doté d’un nouveau processeur Apple M1. Amazon l’a déjà abaissé dans le prix.

Apple a renouvelé en un an à peine la quasi-totalité de ses produits, notamment les ordinateurs, qui ont été mis à niveau vers le nouveau processeur de la société, le M1 à architecture ARM, plus performant que les modèles précédents.

L’un des produits renouvelés est l’iMac, doté d’une nouvelle puce et d’une palette de couleurs plus variée que jamais. Bien sûr, comme d’habitude il y a deux problèmes : son prix est élevé et le stock est très limité. Heureusement, les perspectives commencent à s’éclaircir dans les magasins comme Amazon qui par surprise vient d’activer la première offre sur le nouvel iMac (2021) avec M1.

Cet ordinateur de type All in One se décline en deux versions : le 256 Go en rose tombe à 1 579 € (-90 €) et le 512 Go en argent tombe à 1 799 € (-100 €).

Le meilleur tout-en-un d’Apple avec un écran 4,5K 24 pouces, un processeur Apple M1 à 8 cœurs, un SSD et avec une épaisseur inférieure à l’iPad d’origine.

C’est une remise modeste, oui, mais si vous êtes impatient de dévoiler l’iMac le plus innovant de ces dernières années, c’est le moment de l’obtenir. En particulier, celui en rose est celui qui arrive le plus vite, car il y a du stock et la livraison est prévue pour 48h ouvrées après l’achat si vous avez Amazon Prime.

La livraison est totalement gratuite, comme toujours pour les commandes de 29 euros ou plus dans ce magasin, bien que si vous êtes pressé, il est préférable de vous inscrire au mois d’essai gratuit de Prime.

Un meilleur design et plus de puissance que jamais

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles l’iMac 24″ de 2021 en vaut la peine, bien que la principale soit sans aucun doute son processeur M1, basé sur ARM. Cette architecture est celle qui a été utilisée régulièrement dans les appareils mobiles.

Désormais, il est également utilisé sur PC et iPad, chose rendue possible grâce au travail de développement d’Apple, qui a adapté ses systèmes d’exploitation et ses applications à cette architecture plus efficace. Les ordinateurs utilisant le M1 consomment moins d’énergie (et c’est bien pour les ordinateurs portables et les tablettes) et ils ne perdent pas de puissance.

Aussi, il convient de noter que la refonte de l’iMac ne se limite pas à la couleur. Il est également beaucoup plus fin que le modèle précédent.

