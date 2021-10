Première offre sur le nouvel iPad 2021 d’Apple, qui baisse de prix sur Amazon malgré des problèmes de stock | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Apple a renouvelé son charismatique iPad 10,2 pouces, un appareil qui sert à la fois de divertissement et de productivité et si vous pensiez que son prix n’allait pas trop varier, nous vous dirons qu’il existe actuellement une offre intéressante à ne pas manquer .

Et c’est que le modèle le plus avancé de l’iPad 2021, c’est-à-dire celui qui est livré avec 256 Go de stockage, peut désormais être réalisé avec une offre intéressante dans son modèle Wi-Fi et ce n’est pas très courant de voir et plus compte tenu du manque de stock de l’appareil ces derniers temps.

Et maintenant, vous pouvez acheter l’Apple iPad 2021 10,2 pouces pour seulement 529 euros, soit une remise de 20 euros par rapport à son prix précédent, et que vous pouvez obtenir dès maintenant en stock grâce à Amazon.

Il s’agit du nouvel iPad, doté d’un processeur Apple A13 et d’une meilleure autonomie que le modèle précédent, ainsi que d’un accès aux dernières mises à jour de l’iPad OS.

L’iPad 2021 10,2 pouces de l’offre à 529 euros est celui qui est commercialisé avec le susdit 256 Go de stockage, version Wi-Fi et de couleur gris sidéral et que vous pourrez recevoir dans les prochains jours.

Il s’agit de l’iPad 10,2 pouces doté d’un écran Retina spectaculaire doté de la véritable technologie Tone. A l’intérieur, il se réfugie dans le Processeur A13 Bionic avec Neural Engine et vous pouvez utiliser Touch ID pour vous authentifier en toute sécurité.

Si vous souhaitez rester au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Il se distingue également par sa caméra arrière grand angle de 8 Mpx ainsi que son capteur ultra grand angle avant de 12 Mpx avec cadrage centré, pour passer des appels vidéo ou prendre les selfies correspondants.

Il n’est pas très courant de voir des réductions sur les appareils Apple, en particulier ceux qui ont été lancés il y a quelques semaines, il est donc probable que cette offre soit épuisée au cours des prochaines heures.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.