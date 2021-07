Première partie de la trilogie posthume de Juice WRLD à venir

Grade A / Interscope Records a annoncé la première partie des trois Jus WRLD sorties à venir, avec le premier album intitulé The Party Never Ends. La nouvelle du prochain projet en trois parties a été marquée ce matin par une bande-annonce. Les fans qui pré-enregistrent The Party Never Ends auront accès à une chemise en édition limitée – seulement 999 sont disponibles à l’achat.

L’annonce intervient quelques jours avant le premier anniversaire de l’album posthume de Juice acclamé par la critique Les légendes ne meurent jamais. Sorti le 10 juillet 2020, le projet record a fait ses débuts au n ° 1 du Billboard 200 et a passé deux semaines à la première place et a depuis décroché cinq singles dans le top dix du Billboard Hot 100.

En avril dernier, la mère de Juice, Carmela Wallace, a annoncé la création du Live Free 999 Fund, qui recevra un soutien supplémentaire via Grade A et Interscope Records. Le Live Free 999 Fund honorera l’héritage de son fils en soutenant les jeunes dans leurs combats et en le faisant avec amour, joie et honnêteté émotionnelle.

En mai dernier, les labels fêtent les trois ans de Juice WRLD Au revoir et bon débarras avec une réédition spéciale de l’album comprenant deux nouvelles chansons, « 734 » et le très attendu « Lucid Dreams Remix » avec Lil Uzi Vert. Goodbye est l’une des œuvres les plus emblématiques de l’artiste acclamé par la critique et culturellement adoré. Il est sorti en mai 2018 et a rapidement distingué Juice WRLD pour ses paroles introspectives au sommet de la production mélodique, lançant son ascension rapide vers la célébrité mondiale.

La musique de Juice WRLD continue de ravir les passionnés et de gagner de nouveaux fans. En février, sa succession a lancé une nouvelle vidéo pour « Conversations », qui comportait un freestyle inédit de Juice. Réalisé par Steve Cannon, collaborateur de longue date de Juice WRLD, le visuel à haute énergie mélange des clips en coulisses avec une animation 3D hors du commun.

Sorti en juillet 2020, le 21 titres Legends Never Die a fait ses débuts au n ° 1 du Billboard 200. En plus de passer deux semaines à la première place, le disque est devenu l’album posthume le plus vendu en deux décennies et le plus gros premier album. , en consommation totale, depuis Taylor Swift’s Lover. Legends Never Die a également engendré cinq singles du Top Ten, dont “La vie est un gâchis” avec Halsey, “Come & Go” avec Marshmello et “Wishing Well”.

Précommandez La fête sans fin.