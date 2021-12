Première partie du Grand Prix d’Abou Dhabi – .

Au terme de la plus longue saison de la longue histoire de la Formule 1, les équipes sont tout aussi heureuses de voir le drapeau à damier que n’importe qui. Avec des lancements de livrées et des animations en soirée, il existe de nombreuses opportunités de rattraper les personnalités clés avant la dernière course de l’année.

Lundi

La plupart des gens de F1 ne pouvaient pas attendre de quitter l’Arabie saoudite après le grand prix – peut-être en raison de l’interdiction de l’alcool dans le pays – alors Emirates a effectué un vol spécial vers Dubaï, essentiellement un Airbus A-380 de 500 places. Cela, cependant, signifiait des files d’attente au centre de test Covid-19 et aux bureaux de location de voitures.

Mardi, je réponds à l’invitation de McLaren à un dévoilement « La F1 rencontre l’art » au restaurant Iris sur l’île de Yas. Le sponsor Vuse a chargé l’artiste local né en Égypte Rabab Tantawy d’habiller les deux McLaren d’une livrée qui combine la coloration historique de la papaye de l’équipe avec des thèmes locaux.

À mes yeux, ça marche : non seulement ce sont « mes » couleurs, mais j’ai un faible pour le concept, ayant déjà bavé sur les Art Cars de BMW.

mercredi

Je me dirige vers le circuit pour un test Covid sur place et on me promet une attestation par mail – je l’attends toujours. Bien que je reçoive un message «négatif» par SMS qui est accepté pour l’entrée sur le circuit mais pas dans la plupart des centres commerciaux et restaurants. Apparemment, le système local basé sur l’application fonctionne dans 70 % des cas, 20 % supplémentaires peuvent être triés, mais les 10 % restants n’ont aucune chance – bien que tous les sujets suivent les mêmes procédures.

Jeudi

Je retourne sur le circuit de Yas Marina à midi avant les conférences de presse FIA ​​et diverses interviews exclusives que j’avais organisées, notamment avec Sergio Perez de Red Bull et Franz Tost, le patron de l’équipe AlphaTauri. Au cours des interviews, Checo et Franz partagent leurs réflexions sur Max Verstappen ; et les deux pensent qu’il est le meilleur sur la grille en ce moment. Une opinion aussi honnête d’un coéquipier est la plus révélatrice.

Le dévoilement du pneu 18 pouces 2022 de Pirelli est prévu à 18 heures et en cours de route, je réfléchis aux activités de la journée alors que cet événement marque le dernier week-end de quatre jours de la F1 : l’année prochaine, la F1 passe au format vendredi-dimanche – y compris Monaco – pour des raisons de réduction des coûts , avec des sessions médiatiques programmées le jour de l’ouverture avant le début des activités sur piste. Aurons-nous moins de nouvelles à rapporter, ou le volume restera-t-il à peu près le même ? Le temps nous le dira.

Pendant l’heure du coucher du soleil de Pirelli, je me renseigne sur l’utilisation des pneus intermédiaires et pluie pour cet événement. Bien que des cieux secs soient attendus tout au long du week-end, les règlements de la F1 stipulent que chaque pilote se voit attribuer trois sets du premier et quatre du dernier. Est-ce que ceux-ci ont été montés sur des jantes, je me demande? Le fait est qu’ils ne peuvent pas être retirés et réutilisés après le montage car leurs billes sont endommagées au cours du processus.

On m’a dit qu’un et deux jeux de chacun ont été respectivement montés par conducteur, mais le porte-parole de Pirelli ajoute que les roues humides et intermédiaires de l’année prochaine (18 pouces) sont conçues pour être réutilisées et les jantes (standard) conçues en conséquence. Pirelli n’est pas encore convaincu que les nappes peuvent être recyclées en raison des forces latérales et de couple plus élevées sur l’asphalte sec. Ils travaillent cependant sur une solution.

Pourtant, l’effet net en vertu de la réglementation actuelle est que 240 pneus en parfait état – 12 pneus par conducteur x 20 voitures – seront mis au rebut dimanche soir. Ceux-ci seront ensuite déchiquetés à la base, puis expédiés vers un chantier de construction pour être utilisés comme matériau de liaison pour le béton utilisé dans certains ou d’autres projets d’immeubles de grande hauteur et de routes. Une fin ignominieuse à ces pneus ultra-hi-tech uniquement parce que nous courons dans un désert.

Après le lancement de Pirelli, je me dirige le long de la marina en forme de labyrinthe à la recherche du poste d’amarrage 46, où Red Bull organise une fête de fin d’année pour certains médias. Cela s’avère être une soirée amusante avec un flux ininterrompu de nourriture et de rafraîchissements et très peu de discussions sur la bataille pour le titre à venir. En effet, la soirée s’avère être le parfait antidote aux conférences de presse du jour et aux tensions hors piste.

vendredi

J’arrive au circuit peu avant midi, puis je me promène dans le paddock, où je rencontre une variété de gens, dont Julian Jakobi et son fils Alexander. Ils dirigent Perez, mais parmi d’autres pilotes, Julian a auparavant dirigé simultanément les carrières d’Ayrton Senna et d’Alain Prost. Au fil des ans, j’ai passé de nombreuses heures heureuses à écouter des histoires sur « ces » jours et je l’ai exhorté à écrire un livre sur les histoires du passé.

Je demande généralement un tabard au bord de la piste pour la troisième séance d’entraînement, mais j’en ai réservé un pour la deuxième séance (soirée) de vendredi en raison de la chaleur étouffante de l’après-midi à Abu Dhabi. Ainsi, avant la deuxième séance d’entraînement, mon collègue Sandor et moi nous dirigeons vers l’intérieur du dernier virage avant de nous frayer un chemin jusqu’à la mi-course, puis de faire demi-tour. En regardant dans le tunnel de l’hôtel, Kimi Raikkonen, au volant le dernier vendredi de sa carrière, le perd et s’enfonce dans les barrières.

C’est toujours fascinant d’observer les réactions du conducteur après un accident : Raikkonen reste immobile pendant environ 30 secondes alors qu’il fait le point, puis sort du cockpit, saute et examine les dégâts. Dans le processus, il repère des morceaux cassés à côté de la voiture et les jette dans le cockpit – puis attend la voiture médicale. Il arrive, il monte et ils repartent. C’est fini en cinq minutes, mais trop tard pour redémarrer la session.

Alors que je retourne au centre des médias, je réfléchis à la séance : avant le shunt de Raikkonen, le pilote le plus impressionnant à mon avis est Esteban Ocon, qui semble visiblement plus rapide que les autres – ce qui le prouve quand je consulte les feuilles de temps : le French Alpine Le pilote est le deuxième plus rapide après Hamilton, dont la voiture manifestement plus rapide semble mieux « plantée ».

À 19 heures, nous avons une session médiatique spéciale de Christian Horner au cours de laquelle il suggère qu’il existe un récit anti-Verstappen mis en place par la «machine médiatique Mercedes». C’est peut-être un peu exagéré, mais l’équipe a récemment eu un véritable conflit avec le diffuseur britannique de F1 en direct.

Deux des identités de Noël de Sky Sports ont été supprimées par le diffuseur après les représentations de Red Bull. Le crash du 51G Silverstone de Verstappen faisait partie des images utilisées dans la séquence qui souhaitait ensuite aux téléspectateurs un «Joyeux Noël». Ils auraient sûrement pu utiliser des images différentes pour un message festif, et je ne serais pas surpris si le camp de Verstappen refuse d’être interviewé par Sky ce week-end.

Après la session Horner, je me dirige vers l’hôtel W – ce bâtiment multicolore et encadré qui domine l’horizon de la marina – pour un grignotage de fin de saison avec le PDG de F1 Stefano Domenicali. Ce week-end marque la fin de sa première année à la tête de la F1 – il ne pouvait rêver meilleure finale.

