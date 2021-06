Première phase: les prêts de 89 000 crores de Rs seront transférés à la NARCL

in

Le plan du gouvernement, tel que décrit dans le budget de l’Union pour 21-22, est de créer un ARC et un AMC pour prendre en charge et résoudre les créances douteuses.

Par Ankur Mishra

Les prêteurs ont identifié 22 comptes stressés, d’une valeur d’environ 89 000 crores de roupies, à transférer à la National Asset Reconstruction Company (NARCL) proposée dans la première phase. Une exposition beaucoup plus importante – d’un crore estimé à Rs 2 lakh – devrait être transférée au fil du temps.

Le président de l’Association des banques indiennes (IBA), Rajkiran Rai G, a déclaré que les banques ont identifié des comptes qui peuvent aller à l’ARC dans la première phase et sont arrivées à ce nombre. “Cependant, une fois l’ARC formé, la direction examinera ces actifs et seulement s’ils trouvent que cela en vaut la peine, ils feront une offre”, a déclaré Rai.

Rai, qui est également directeur général et PDG de l’Union Bank of India, a déclaré qu’à propos du montant total, l’Union Bank avait identifié des prêts irrécouvrables de Rs 7 800 crore qui seront envoyés à la NARCL. Le prêteur prendra également une participation de 9 % dans la société de reconstruction d’actifs. De même, le directeur général et PDG de la Punjab National Bank (PNB) SS Mallikarjun Rao a déclaré samedi que le prêteur avait identifié des NPA de 8 000 crores de roupies à envoyer à la NARCL.

“Ce que nous avons fait est un travail préliminaire pour garder le terrain prêt afin que lorsque l’ARC est enregistré, il puisse décoller rapidement”, a déclaré Rai. Les comptes identifiés sont ceux où la couverture des provisions est proche de 100% et l’exposition est supérieure à Rs 500 crore. Le plan du gouvernement, tel que décrit dans le budget de l’Union pour 21-22, est de créer un ARC et un AMC pour prendre en charge et résoudre les créances douteuses.

Rai a déclaré que l’Association des banques indiennes (IBA) avait demandé aux principales banques de convoquer des réunions et de tenir une approbation prête afin que dès que l’ARC soit formée, elles puissent commencer le processus. Care Ratings avait précédemment déclaré qu’une fois le transfert de Rs 2 lakh crore terminé, le ratio brut de créances douteuses révisé pourrait être à peu près aux mêmes niveaux avant l’exercice d’examen de la qualité des actifs mené par la Reserve Bank of India (RBI) en 2015.

