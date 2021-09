Première photo d’Alejandro Fernández et Karla Laveaga ensemble après la réconciliation

in

C’était en septembre 2020 quand Karla Laveaga et Alexandre Fernández ils ont soulevé des soupçons qu’ils avaient repris leur relation. Alors qu’elle fêtait son 29e anniversaire à Jalisco, à la surprise de plusieurs, une vidéo a été divulguée dans laquelle le mannequin et la chanteuse semblaient danser et faire la fête ensemble.

Puis, en avril de cette année, Karla a rouvert son compte Instagram, qu’elle avait supprimé en 2019 soi-disant parce qu’elle avait mis fin à sa romance de huit ans avec la chanteuse. Les rumeurs d’une réconciliation se sont répandues en juillet, lorsque tous les deux se sont rendus en Espagne et, bien qu’aucun d’eux n’apparaisse sur les photos de l’autre, c’était beaucoup de coïncidences qu’ils aient passé des vacances au même endroit en même temps.