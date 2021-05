Première photo dévoilée du gardien d’Azie Tesfai ⋆ .

Suite à la sortie de Mehcad Brooks de The CW’s Super Girl comme James Olsen, alias Guardian, la sœur du personnage Kelly, interprétée par Azie Tesfai, a repris le flambeau pour la seconde moitié de la dernière saison et son nouveau look Guardian a été dévoilé. Le prochain épisode mettant en vedette Kelly devient Guardian intitulé «Blind Spots» a été co-écrit par Tesfai et réalisé par Flèches David Ramsey, selon TheWrap. Prévu le 21 septembre 2021, l’épisode traiterait des inégalités raciales. Tesfai a partagé la nouvelle image sur Twitter de Kelly Olsen en tant que Guardian avec la légende: «Bien que ce super-héros, ce personnage et mon processus d’écriture de ses débuts représentent de nombreuses« premières »… celle dont je suis le plus fier est la culture: Le premier éthiopien ou super-héros érythréen JAMAIS! »

Vous pouvez consulter la photo du premier regard ci-dessous:

GUARDIAN ARRIVE CET AUTOMNE! @DCComics @TheCW @TheCWSupergirl pic.twitter.com/csfnog7hvv – Azie Tesfai (@AzieTesfai) 7 mai 2021

La série met en vedette Melissa Benoist (Joie) comme Kara Danvers / Supergirl, Chyler Leigh (L’anatomie de Grey) comme Alex Danvers, Jeremy Jordan comme Winslow ‘Winn’ Schott, Katie McGrath (Merlin) comme Lena Luthor, Jess Rath comme Brainiac 5 et David Harewood comme Hank Henshaw / J’onn J’onnz. La saison 5 mettait également en vedette Nicole Maines, Azie Tesfai, Andrea Brooks, Julie Gonzalo, Staz Nair et la star invitée spéciale Jon Cryer dans le rôle de Lex Luthor.

La saison 6 devrait également présenter David Ramsey, qui revient pour reprendre son Flèche rôle de John Diggle. La dernière saison mettra également en vedette Eliza Helm en tant que jeune Cat Grant et Jason Behr en tant que Kryptonien.

Basée sur les personnages de DC créés par Jerry Siegel et Joe Shuster, la série est produite par Greg Berlanti, Sarah Schechter, Robert Rovner, Jessica Queller et Rob Wright. Super Girl est produit par Berlanti Productions en association avec Warner Bros. Television.