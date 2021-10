Première photo d’identité de Robert Durst après avoir été envoyé à la prison d’État

Robert Durst a l’air pire pour l’usure depuis qu’il a été envoyé dans un établissement pénitentiaire en Californie – et d’après son apparence ici … il ne sera pas dans une cellule pendant longtemps.

Le scion de l’immobilier new-yorkais récemment condamné a posé pour sa première photo d’identité jeudi alors qu’il était apparemment dans un lit d’hôpital. Sur la photo, obtenue par TMZ, vous pouvez voir Durst avec son masque facial abaissé jusqu’au menton … et lui regardant solennellement la caméra.

De toute évidence, il semble assez frêle et malade… comme il l’est depuis un certain temps maintenant, mais c’est particulièrement mauvais. Rappelez-vous, le gars se remet d’un diagnostic de COVID-19 qui est tombé il y a environ 2 semaines, qui l’a obligé à être relégué à un ventilateur pour l’oxygène.

Quant à savoir où se trouve maintenant Durst … il a été transféré du système pénitentiaire du comté de LA au centre de soins de santé de Californie à Stockton – qui fait partie du système pénitentiaire de l’État de Californie, et qui accueille et s’occupe de leurs plus malades. détenus.

Durst a été emmené à Stockton mercredi.

Durst était coupable d’avoir assassiné son amie Susan Berman il y a quelques semaines à peine – et condamné à perpétuité par conséquent.

Le meurtre de Berman serait lié à la disparition en 1982 de son épouse de l’époque, Kathy, dont beaucoup pensaient qu’il était également offensé par Durst … bien qu’il n’ait jamais été officiellement impliqué, jusqu’à la semaine dernière.

Il semble que les procureurs pensent qu’ils ont enfin les moyens de l’attacher au crime – parce qu’ils ont déposé des accusations contre lui après toutes ces années … de sorte que cette affaire se déroulera à l’avenir.

Le gars a 78 ans, BTW.