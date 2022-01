Première photo du vaisseau spatial de la NASA sur le point de percuter un astéroïde

La NASA a partagé les premières photos prises par le système de caméra intégré du DART. Lancé en novembre, le Double Asteroid Redirection Test – ou DART en abrégé – est un système de défense contre les astéroïdes. Alors que la mission principale du vaisseau spatial est de percuter un astéroïde plus tard cette année, la NASA l’a également équipé d’une caméra appelée DRACO. DART prendra des photographies tout au long de son voyage à l’aide de l’appareil photo DRACO, et la première est un rappel brutal de la taille de l’espace.

Découvrez les premières photos de DRACO du vaisseau spatial DART

Source de l’image : NASA/Johns Hopkins APL

DRACO est l’abréviation de Didymos Reconnaissance and Asteroid Camera for Optical navigation. L’appareil photo a été principalement conçu pour capturer des photos haute résolution du voyage de DART vers Didymos. La NASA a partagé les premières images capturées par DRACO fin décembre, et les deux hantent à leur manière.

Sur la première photo, on peut voir une douzaine d’étoiles dans le fond de l’espace près de l’intersection des constellations de Persée, Bélier et Taureau. La photo a été prise juste après que le DRACO ait ouvert la porte de son imageur télescopique le 7 décembre. La photo a été capturée à environ 2 millions de kilomètres de la Terre. La NASA dit que la distance est toujours « très proche, astronomiquement parlant ». En utilisant les données de la première photo, l’équipe de navigation DART a pu orienter DRACO vers des points d’intérêt spécifiques.

L’équipe a commencé par pointer la caméra de DRACO vers Messier 38, également connu sous le nom de Starfish Cluster. Le 10 décembre, DRACO a capturé et soumis une deuxième photographie. Cette photo nous a donné un autre regard sur Messier 38, à environ 4 200 années-lumière de la Terre. La NASA dit que l’équipe a intentionnellement capturé des étoiles autour de Messier 38 pour aider à déterminer les imperfections de l’image. Cela aide également l’équipe à calibrer la luminosité des objets, ce qui est important pour des mesures précises. DRACO jouera un rôle important dans la façon dont la NASA dirige le vaisseau spatial DART vers sa cible. En tant que tel, la précision est importante.

L’excitation grandit après les captures

Source de l’image : NASA/Johns Hopkins APL

Lorsque le vaisseau spatial DART a été lancé fin novembre, beaucoup s’inquiétaient de la façon dont DRACO se comporterait pendant le lancement. En raison des vibrations brutales lorsque le vaisseau spatial décolle, ainsi que du changement de température intense lorsqu’il quitte l’atmosphère terrestre, la NASA craignait que DRACO ne fonctionne pas correctement. En tant que seul instrument du vaisseau spatial, la NASA a attendu de voir dans quelle mesure il résistait aux coups qu’il avait subis. Heureusement, lorsque les portes protégeant DRACO se sont ouvertes, les résultats ont été édifiants.

La NASA dit que l’excitation entourant les photos rappelle la même excitation lorsque New Horizons a capturé des images en gros plan du système Pluton. De plus, la qualité des photos est remarquable. Grâce à ces nouvelles données, la NASA est convaincue que la mission DART atteindra son objectif en septembre 2022 comme prévu.