première place, en jeu contre l’Australie

29/07/2021 à 21h15 CEST

La délégation espagnole de water-polo féminin affronte la dernière journée de la phase de groupes contre une dangereuse Australie qui a remporté tous ses engagements à ce jour. Après le trébuchement inattendu contre les Pays-Bas, où ils ont perdu un seul but (14-13), l’affrontement contre l’océanique est vital pour accéder à la phase finale en tant que premier du groupe.

Ceux de Miki Oca, qui ils veulent oublier le mauvais résultat des Jeux Olympiques de Rio de Janeiro 2016, où ils se sont classés cinquièmes, affronte l’épreuve olympique comme champions d’Europe et vice-champions du monde actuels et avec l’ambition de répéter la finale à Londres 2012 et réaliser le deuxième métal de l’histoire de l’équipe nationale.

Le duel contre les Néerlandais a eu un maximum d’égalité, mais les Espagnols n’ont pas pu marquer dans la dernière possession du match et ont concédé leur première défaite dans ces Jeux. L’équipe espagnole n’avait perdu que trois matches officiels lors de ses 14 derniers matches et la défaite contre les Pays-Bas laisse la première place plus ouverte que jamais : si les résultats attendus sont donnés, il pourrait y avoir un triple ex aequo à six points entre l’Espagne, les Pays-Bas et l’Australie.

L’Espagne ne perd pas le favoritisme pour être la première

Malgré la chute du dernier jour, Les Espagnoles restent les principales prétendantes à la première place du groupe A. En cas de triple ex aequo aux points, la différence de buts déterminerait l’ordre d’accès aux quarts de finale, quelque chose dans lequel ceux de Miki Oca ont un grand avantage après la défaite scandaleuse contre l’Afrique du Sud (29-4) à ses débuts.

STicket pour la finale puisque le premier groupe éviterait le premier groupe B jusqu’à la finale, qui pourrait bien être les Etats-Unis ou la Hongrie, les deux équipes les plus dangereuses de l’autre groupe. Les Espagnols sont tombés lors de leur dernier match contre les deux équipes.