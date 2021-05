Première pluie de l’année

13/05/2021 à 19:15 CEST

Le Mans arrive. Mythe. Le circuit du cinéma. Le circuit où l’ambiance, pas toujours agréable, pas toujours désirable, souvent même trop voyou et grossier, fait de ce grand prix un lieu prisé, sportif et surtout très compétitif. Et, n’oublions pas, un grand prix qui il a tendance à surprendre car le temps est trop variable que tout soit contrôlé, lié et bien lié.

Jamais, jamais, une course normale et prévisible n’a été vécue au Mans et c’est ainsi que l’attendent les coureurs du Championnat du Monde Moto, qui célèbre ce week-end sa cinquième manche des saisons après les deux courses au Qatar, le précieux Grand Prix. du Portugal et le non moins passionnant Grand Prix d’Espagne, à Jerez.

Le Mans a eu un public l’an dernier dans la dernière ligne droite du championnat, mais cette année ce ne sera pas le cas et tous les pilotes en sont attristés, en particulier les locaux sur la grille du MotoGP, Fabio Quartararo et Johann Zarco qui, surtout, brillent dans ce début de Coupe du monde. «Nous voulons tous courir avec un public dans les tribunes parce que nous courons pour le peuple & rdquor;souligne le «diable». «Il ne fait aucun doute que lorsque vous êtes un local, c’est-à-dire lorsque vous courez à la maison, ce que vous voulez, c’est faire profiter vos proches et ce n’est pas la même chose, non, faire profiter les vôtres de vivre, de vivre, que de vivre la télévision, ce qui est très bien, oui, surtout si vous obtenez un podium, si vous gagnez, mais ce n’est pas la même chose, non, dit Zarco.

Le championnat MotoGP, vous savez, arrive au Mans (et il semble que ce sera toute l’année) coincé dans un poing, car l’italien ‘Pecco’ Bagnaia (Ducati) ne mène Quartararo (Yamaha) que de deux points. Tout le monde croit, sait, sent, soupçonne, comme cela s’est toujours produit, que la course se déroulera sous la pluie ou, à tout le moins, ce sera un mélange de sec et humide, c’est-à-dire que, peut-être, comme cela s’est produit à plusieurs reprises, ils commencent à rouler avec des glissades (slics) et se retrouvent avec des pneus pluie, ce qui signifiera un changement de moto passionnant et coloré à la volée, en le garage, dans la voie des stands.

«Ce n’est pas le nôtre, Le Mans, un itinéraire idéal pour ce type d’opération, vraiment, car la courbe qui donne accès à la voie des stands est fermée et étroite et peut rendre l’opération très difficile, surtout si vous vous précipitez dans la précipitation & rdquor;, dit Zarco, qui comme tout le monde, Quartararo, Bagnaia, Franco Morbidelli et Jack Miller préfèrent une course sur le mouillé. Eh bien, Miller, récent vainqueur sur le sec à Jerez grâce à la blessure au bras droit du ‘Diablo’, qui a dominé l’épreuve, préférerait peut-être qu’il pleuve car l’Australien est un vrai requin sur le mouillé, en la pluie.

«Nous savons, nous avons démontré à la fois à Jack (Miller) et Johann (Zarco) et moi-même que notre Ducati est prête et préparée à performer, dès le premier jour, sur n’importe quelle piste, oui, mais maintenant nous devons vérifier comment notre Ducati en humide, si les prévisions se confirment & rdquor;, il a commenté Bagnaia, le leader de la Coupe du monde, qui a déclaré ne pas penser au titre, même pas en tête, pour deux raisons fondamentales «une, parce que ça ne fait que commencer et, deux, parce que pour être champion, il faut gagner des courses et je suis leader avec trois podiums, mais sans aucune victoire, bien sûr Joan (Mir, Suzuki) était champion, l’an dernier, remportant un seul grand prix & rdquor;.

Miller insistant sur le fait que cela ne le dérangerait pas s’il pleuvait, il y a comme Bagnai et son compatriote Franco Morbidelli et même Quartararo, qui préféreraient qu’il ne pleuve pas. «Je dois l’admettre: je n’ai jamais été rapide dans l’eau, même si on a toujours dit qu’il y a un jour où, du coup, tu l’es, mais je ne sais pas, je préfère quand même courir sur le sec»; . «Moi, par curiosité, je veux voir si la Yamaha de cette année est meilleure que l’an dernier sur le mouillé, alors que je ne me sentais pas du tout à l’aise avec elle & rdquor;Souligne Quartararo.

Miller, le dernier gagnant du grand prix (au fait, il n’avait pas gagné de GP depuis cinq ans, il l’a fait en Hollande, sous la pluie, wow), insiste sur le fait que «pluie ou pas, j’ai une relation amour-haine avec cette piste car j’ai vécu des moments précieux, comme la victoire en 2014 en Moto3 et des moments difficiles. Alors maintenant, venant d’un triomphe à Jerez où toutes mes émotions se sont réunies et en plus sachant qu’en Australie les miens et tous les fans l’ont beaucoup apprécié, j’espère que j’ai une belle course.

Quartararo espère ralentir la dynamique des trois Ducati au Mans, malgré la récente double opération au bras droit, qui l’a saisi, l’empêchant, à Jerez, de remporter sa troisième victoire consécutive cette année. «Jerez a été frustrant pour moi, mais je suis prêt à me battre, encore une fois, pour la victoire», souligne le ‘Diablo’.

Marc Márquez ne s’arrête pas dans sa rééducation

Marc Márquez continue de se battre, de travailler, de s’endurcir pour la bataille qu’il soupçonne d’être longue. «Le bras? Eh bien, il est là. J’ai une gêne dans la partie de l’épaule, car l’humérus fait également partie de l’épaule. Il s’améliore, mais il n’y a pas beaucoup de différence par rapport à Jerez. Je suis impatient et je demande au médecin ce que je veux améliorer davantage et il dit: «Écoute, mon garçon, si tu veux t’améliorer, arrête pendant un mois, tu n’entraînes que le bras et tu reviendras mieux. Mais ce n’est pas ça non plus, donc il faut de la patience et faire notre truc.

«De Jerez au Mans, j’ai eu du mal à me remettre, surtout de la contusion cervicale et aussi de la tension sur mon bras droit. C’est quelque chose que nous savions et nous devons l’accepter, il faut du temps pour revenir à 100%. Nous n’avons pas le temps, il n’y a donc pas d’autre choix que de respecter les jours et les pauses. J’ai rendu visite à mes médecins et nous avons vu que tout allait bien, tout était correct et nous avons un peu augmenté notre préparation physique dans le gymnase. Nous tenterons également après Le Mans d’augmenter la préparation physique avec la moto, d’introduire une journée moto entre les courses pour voir comment cela affecte le corps. Petit à petit, même s’il pleut ça nous aide, car le stress d’un week-end entier au sec est insupportable.