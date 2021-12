Première preuve d’une crucifixion romaine en Europe

11/12/2021 à 10h00 CET

Une équipe d’archéologues du Royaume-Uni a découvert la seule preuve connue à ce jour d’une crucifixion romaine dans toute l’Europe. Le squelette d’un homme crucifié, avec un clou en fer traversant l’os du talon, a été identifié dans l’un des cimetières romains découverts dans la ville de Fenstanton, une ville du comté de Cambridgeshire, en Angleterre.

Il est la deuxième victime du crucifixion romaine découvert dans le monde : le premier a été identifié en Israël, en 1968. Selon un communiqué de presse de l’Université de Cambridge, l’une des institutions ayant participé à la recherche, l’analyse dentaire des restes suggère que l’homme crucifié, appelé squelette 4926 par des spécialistes, il avait entre 25 et 35 ans au moment de son décès.

Selon les techniques de datation au radiocarbone, le décès se serait matérialisé à un moment donné entre 130 et 360 après JC. En plus d’être le seul exemple identifié à ce jour d’une crucifixion romaine en Grande-Bretagne et sur tout le continent européen, les archéologues ont souligné qu’il s’agirait de l’exemple le mieux conservé sur toute la planète. Le boîtier permettrait l’optimisation des connaissances scientifiques autour de la période étudiée.

Châtiment romain

Bien qu’il soit communément admis que crucifixion Elle a été réalisée en masse dans l’Empire romain, en fait c’était une pratique inhabituelle comme méthode d’exécution par rapport aux autres. Selon les estimations des experts, moins de 200 personnes étaient crucifiées chaque année dans les régions dominées par les Romains, où vivaient jusqu’à 70 millions de personnes, entre 200 avant JC et 337 après JC, date à laquelle cette pratique aurait été abandonnée. Environ entre 100 000 et 150 000 personnes auraient été crucifiées durant cette période dans les zones contrôlées par Rome.

La découverte dans la région de Fenstanton a été bétonné lors d’une fouille réalisée en 2017, dans cinq petits cimetières romains qui contenaient les restes de 40 adultes et 5 enfants. Le contenu des tombes, qui a été récemment analysé en détail, correspond principalement à des vestiges du IVe siècle après Jésus-Christ.

La clé était l’état de conservation

L’un des vestiges identifiés correspond à un squelette masculin, posé dans sa tombe avec un clou en fer de 2 pouces enfoncé horizontalement dans l’os du talon droit. L’exemple de la crucifixion et les autres restes montrent des signes de mauvaise santé, tels que des maladies dentaires, le paludisme ou des fractures multiples. De plus, l’homme victime de la crucifixion présentait des signes de traumatisme avant sa mort, des signes d’infection ou d’inflammation des jambes et un amincissement des tibias, ce qui confirmerait qu’il était attaché ou enchaîné.

Le clou qui a pénétré le talon lors de la crucifixion a été découvert en laboratoire lorsque les os ont été lavés, et une empreinte plus petite a été trouvée à côté du trou principal. Cela suggère qu’une première tentative de le clouer à la croix aurait échoué. Des experts britanniques, qui ont publié les premiers résultats de la recherche dans British Archaeology Magazine, ont souligné que le bonne conservation a permis d’examiner cet exemple presque unique, alors que des milliers d’autres ont dû être jetés.

Une colonie romaine consolidée

Il est à noter que preuve ostéologique de la pratique de la crucifixion dans l’Empire romain sont extrêmement difficiles à obtenir, car les clous n’étaient pas toujours utilisés et les corps n’étaient normalement pas enterrés officiellement. Selon les scientifiques, l’homme crucifié aurait été un esclave, qui a été emprisonné avant sa mort.

Outre l’identification de restes humains, la découverte d’artefacts tels que des broches émaillées, des pièces de monnaie, des poteries décorées et des ossements d’animaux, ainsi qu’un grand bâtiment et une cour, indiquent la présence d’un colonie romaine organisée avec des signes clairs d’activité commerciale et de richesse dans la région du Cambridgeshire.

photo: le clou de fer transperce l’os du talon du squelette, identifié 4926, qui correspond à l’homme crucifié, retrouvé dans l’un des cimetières romains mis au jour dans la ville de Fenstanton. Crédit : Archéologie d’Albion.