Première réaction au changement d’avis de la sénatrice Maggie Hassan sur l’obstruction systématique des droits de vote.

il a été annoncé à l’émission de Rachel Maddow que la sénatrice démocrate Maggie Hassan de NH a décidé qu’il devrait y avoir une exclusion de l’obstruction systématique du Sénat pour les projets de loi sur les droits de vote qui renforceront notre démocratie. Maddow a montré le récent discours de Hassan sur cette question au Sénat. Et il y a eu une interview avec le sénateur Hassan.

Je sais que je devrais être heureux que Hassan se soit prononcé pour une exclusion des droits de vote de l’obstruction du Sénat, mais je suis en fait très énervé.

Laisse-moi expliquer.

Premièrement, cela confirme ce qui a été « chuchoté » à propos d’Hassan étant un putain de défenseur de l’obstruction systématique au Sénat. Et je veux dire chuchoté parce que la plupart des rapports des médias n’ont jamais vraiment mentionné que Hassan était un opposant à la modification de l’obstruction systématique. J’ai vu un article ou deux en ligne qui disait peut-être, en quelque sorte, que certains démocrates «modérés» du Sénat n’étaient que trop heureux que les sénateurs Krysten Sinema et Joe Manchin soient le visage public de l’obstruction démocrate conservatrice. Et il a été mentionné que certains comme Carper, Coons, Feinstein, Shaheen et Hasson pourraient soutenir les pièces de Sinema et Manchin. Mais il y avait la cabale démocrate du Sénat qui soutenait Sinema et Manchin.

Aucun de ces autres démocrates n’a eu le courage de sortir et de dire : « Va te faire foutre ! aux électeurs démocrates, du moins pas comme Sinema et Manchin.

Alors MAINTENANT après presque un an de RIEN sur les droits de vote, Hassan décide enfin de sortir de l’ombre. Et ce n’était que l’ombre pour nous, putains de hippies sales. De la façon dont Maddow rapportait, c’était un secret de polichinelle pour les journalistes.

Ce qui m’amène à mon deuxième point : les médias préféreraient mâcher leur bras droit collectif plutôt que de dire au reste d’entre nous, plébéiens, ce qui se passe vraiment à Washington, je suis désolé, mais c’est aussi grave que tous ces journalistes protégeant les républicains du Sénat qui a régulièrement dit du mal de Trump en privé mais n’a RIEN dit en public. Les journalistes savent depuis le début qui sont les membres du groupe « Live by Filibuster or Die ! » Caucus démocrate !

Les médias protégeaient leurs sources des électeurs.

Rester dans l’ombre permet à ces autres sénateurs démocrates d’aider Sinema et Manchin à faire un tour gratuit. Si nous avions su avec certitude qui aidait Sinema et Manchin, est-ce que quelqu’un pense qu’il n’y aurait pas eu d’efforts coordonnés pour contacter ces obstructionnistes ? Il y aurait eu des campagnes pour téléphoner ou visiter leurs bureaux par leurs électeurs. En d’autres termes, leurs électeurs auraient pu prendre les armes et faire vivre l’enfer à leurs sénateurs !

Et si vous ne pensez pas que cela aurait changé les esprits, je voudrais vous rappeler ce qui s’est passé lorsque Trump est devenu président en 2017. Plusieurs sénateurs démocrates ont fait du bruit au sujet de « travailler avec Trump ». Et cela a sonné l’alarme parmi la base démocrate.

Je me souviens très bien du sénateur Sheldon Whitehouse s’adressant à la foule de Rhode Islanders en colère qui se sont présentés à l’une de ses mairies. Il semble que Whitehouse approuvait Mike Pompeo pour le poste de directeur de la CIA. Et vous pouviez dire que Whitehouse ne s’amusait PAS !

Et avec le recul, la foule avait raison à propos de Pompeo. Mais lorsque des gens comme Whitehouse et d’autres démocrates du Sénat commencent à entendre les électeurs démocrates, « Ne travaillez PAS avec Trump! » les attitudes ont changé et les épines se sont raidies. Je soutiens donc que la pression politique peut fonctionner !

Mais cela ne fonctionne certainement pas quand vous pouvez avoir un veto sur les points de l’ordre du jour démocrate en soutenant simplement discrètement l’obstruction antidémocratique du Sénat ! Comme je l’ai déjà dit, ne pas voter sur un projet de loi revient à voter contre, surtout lorsque vous vous cachez derrière un problème de « processus ». C’est le plus vieux truc du livre. Tuer quelque chose mais ne jamais déclarer publiquement que vous avez tué, c’est ainsi que fonctionne l’obstruction du Sénat.

Ma colère finira par s’apaiser. Mais je devais enlever ça de ma poitrine.

