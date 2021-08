Première rencontre entre la Juventus et l’agent de Dybala pour négocier le renouvellement

in

Là Juventus et l’agent de Dybala se rencontreront samedi pour négocier le renouvellement de Dybala. Ce sera la première rencontre entre les deux parties pour décider des détails du contrat que l’Argentin signerait. Le footballeur, qui fait partie de l’équipe depuis 2015, contrat se termine en juin 2022. Et le club italien entend asseoir sa continuité dans l’équipe.

Jorge Antun est à Turin depuis mi-juillet, mais la quarantaine forcée dans le pays ne lui a pas permis de se rencontrer à ce jour. Pour le joueur, le montant économique n’est pas seulement important, mais veut continuer à jouer un rôle transversal dans l’équipe. Il a déjà joué 254 matchs pour le club et a marqué une centaine de buts avec le maillot noir et blanc.

Dans les environs du club a commencé à spéculer sur la continuité du joueur. Et après le match amical qu’ils ont disputé contre Cesena, ils ont accusé le vice-président de « froideur ». Quelque chose que Pavel Nedved a rapidement nié ; “On n’a pas été ‘froid’ avec l’agent de Dybala : on est dans le planning . Dans les prochains jours, ce sera à Turin et nous nous rencontrerons », a-t-il déclaré.