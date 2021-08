première sortie compliquée pour les culés

18/08/2021 à 12:41 CEST

Barcelone semble avoir laissé de côté Le départ de MessiAprès ce qui a été vu le week-end dernier au Camp Nou, le fan de Culé a des raisons d’être optimiste. Il a battu la Real Sociedad avec solvabilité (4-2), malgré la souffrance dans les dernières minutes, avec une belle performance de son nouveau trident, composé de Memphis, Griezmann et Braithwaite.

La star française, sur laquelle un possible retour à l’Atlético était spéculé il y a tout juste un mois, a joué plus concentré, a acquis plus d’importance avec le ballon et a montré le niveau qu’il est supposé et qu’il n’a jamais atteint depuis sa signature (du moins pas avec continuité ).

Cependant, Si un nom se démarque au-dessus de ce nouveau Barça, c’est Memphis Depay ; Il a commandé l’offensive du Barça dès la première minute avec sa mobilité et son débordement. A 27 ans, l’attaquant n’a pas de temps à perdre et a soif de titres. De plus, le Néerlandais veut montrer qu’il peut diriger une grande équipe et avec de telles performances, il ne se trompe pas.

Mais au-delà des individualités, Barcelone s’est avérée être une équipe chorale, engagée et solidaire avec et sans ballon. Piqué a déjà clairement indiqué dans l’après-match qu’ils allaient tous à un et qu’ils étaient conscients que le meilleur moyen de se remettre du départ de Messi était pour le groupe. Et il devrait en être ainsi, car individuellement, personne ne pourra rivaliser avec une ombre aussi longue que celle de la star argentine.

Le début de l’Athletic de Marcelino n’était pas si positif. Il a réussi à rayer un point d’Elche (0-0) qu’il a dû considérer comme bon, alors que l’équipe d’Elche a vu comment ils ont annulé un but pour un hors-jeu contesté, tandis que le jeune gardien Agirrezabala est devenu l’une des figures du match avec une main salvatrice à la fin de la rencontre.

L’entraîneur asturien a du travail devant lui. En un seul match, l’équipe rojiblanco a certifié que les problèmes de la saison dernière sont toujours valables: en manque d’idées quand il doit construire et peu décisif dans la partie offensive. Au moins, ce n’était pas que de mauvaises nouvelles, car on a vu que le système défensif continue de porter ses fruits. Iñigo Martínez continue d’être le leader d’une défense qui ne fait pas d’erreurs et qui a intégré la jeune Vivian.

