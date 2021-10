Première surface vidéo et photos de déballage du nouveau MacBook Pro 14 pouces

Alors que les précommandes commencent à se préparer pour l’expédition, les détaillants agréés Apple du monde entier commencent à se procurer le nouveau MacBook Pro 14 pouces. Ainsi, les premières vidéos et images des nouvelles machines à l’état sauvage ont commencé à voir le jour, notamment une comparaison avec le MacBook Pro 13 pouces de la génération précédente ainsi qu’une vidéo de déballage.

Ces images et vidéos offrent notre premier aperçu du châssis redessiné du MacBook Pro, y compris le clavier entièrement noir, la conception plus épaisse et la découpe de l’encoche sur l’écran. La vidéo a été publiée sur Reddit cet après-midi, tout comme une image comparative avec le MacBook Pro 13 pouces.

L’une des choses les plus notables à propos de ces images est la perception selon laquelle le MacBook Pro 14 pouces est nettement plus épais que le MacBook Pro 13 pouces. En réalité, le nouveau MacBook Pro 14 pouces est le même en termes d’épaisseur, mais les bords plus plats le font paraître plus épais. La conception à bords plats, cependant, permet à Apple de s’adapter davantage à l’intérieur.

MacBook Pro 14 pouces

Poids : 3,5 livres (au lieu de 3,0 livres) Épaisseur : 0,61 pouce (égale à 0,61 pouce) Profondeur : 8,71 pouces (au lieu de 8,36 pouces) Largeur : 14,01 pouces (au lieu de 11,97 pouces)

En guise de rappel, les nouveaux MacBook Pro disposent de trois ports Thunderbolt 4, d’un emplacement pour carte SD, d’un port HDMI et de MagSafe pour le chargement. Ils sont alimentés par les derniers processeurs M1 Pro et M1 Max d’Apple à l’intérieur, disposent de nouveaux écrans mini-LED et prennent en charge ProMotion pour la première fois.

Pendant ce temps, certains membres de la presse ont probablement déjà leurs unités d’examen MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces en main pour les tests. Selon le leaker Jon Prosser, l’embargo sur la révision du MacBook Pro sera levé le lundi 25 octobre à 9 h HE. C’est à ce moment-là qu’il faut s’attendre à voir les premières critiques et vidéos publiées par les suspects habituels.

