Première vague de votes pour le All Star Game : Doncic, inside

La NBA a publié jeudi la première vague de votes pour le All Star Game 2022, qui se jouera à Cleveland le 20 février. Stephen Curry, avec 2 584 623 voix, est actuellement le leader parmi les fans. Kevin Durant est deuxième avec 2 360 435. Avec ces résultats, le meneur des Golden State Warriors et l’attaquant des Brooklyn Nets seraient les capitaines de la Conférence Ouest et Est, respectivement, et ceux en charge du choix des équipes.

Luka Doncic vise son troisième total de All-Star Game et d’affilée. Le meneur slovène des Dallas Mavericks a 787.690 voix, ce qui le place comme le deuxième meneur (point guard-guard) de l’Ouest. Seulement deux de cette position vont par conférence. Et trois de la zone avant (attaquants, attaquants puissants et centres), qui dans le cas de l’Ouest serait LeBron James, attaquant des Lakers de Los Angeles (2 018 725 soutiens); Nikola Jokic, centre des Denver Nuggets (1 649 809) ; et l’attaquant des Los Angeles Clippers Paul George (1 072 591). Klay Thompson, qui est hors du terrain avec des blessures depuis 2019, est quatrième chez les gardes avec 367 743.

Du côté de l’Est, Giannis Antetokounmpo, attaquant des Milwaukee Bucks (2.145.835) ; et Joel Embiid, centre des Philadephia 76ers (1 236 060) formerait la zone avant Est aux côtés de Durant. Les deux gardes les plus soutenus à ce jour sont DeMar DeRozan et James Harden. La garde des Chicago Bulls a 1 487 589 voix et les Brooklyn Nets, 892 065. Kyrie Irving, qui a fait ses débuts avec les Nets hier après avoir raté les 35 premiers matchs de la saison, est à la sixième place avec 267 929 voix.. Il n’y a pas d’Espagnol parmi les 40 joueurs avec le plus de votes.

Votes pour le All Star

La première vague de votes pour le NBA All Star Game. NBA

Dates et format d’équipe

Le 13 janvier, la deuxième vague de soutien sera annoncée et le 20 janvier, la troisième. Les votes seront clos le 22. Le 27, les cinq titres de chaque Conférence seront annoncés: les deux gardes (gardes et gardes) et les trois frontcourts (avants, centres et avant de puissance) avec plus de soutien de l’Ouest et de l’Est. La sélection est effectuée par les fans, qui représentent 50% du poids total des votes, les joueurs (25 %) et les médias (25 %). Les entraîneurs des 30 franchises NBA choisiront les remplaçants, 7 par conférence quel que soit leur poste (la date est encore inconnue).

Le All Star se tiendra au Rocket Mortgage FieldHousede de Cleveland pour la troisième fois de son histoire et reviendra au week-end complet, avec le match entre les recrues et les joueurs de deuxième année des États-Unis contre ceux du monde et les différentes compétitions telles que les dunks, les triples et les compétences. L’an dernier, seul le rendez-vous des stars s’était joué en raison de la pandémie de coronavirus et du calendrier réduit de la saison, qui est passé de 82 matchs à 72.

Pour la cinquième édition consécutive, les équipes seront choisies par les joueurs les plus votés de chacune des Conférences. A tour de rôle, chacun d’eux choisira ses compagnons, quelle que soit sa Conférence, mais en tenant compte de sa position. Avec les suppléants, le tour des élections sera inversé et ils seront sélectionnés indépendamment de la Conférence et du poste.

Le duel maintiendra également la fin de l’élam révolutionnaire testé avec succès en 2020 à Chicago. Le match ne durera pas les 48 minutes habituelles mais se déroulera selon le système qui lui a donné du piquant et de la compétitivité : les trois premiers quarts commencent 0-0 et le vainqueur de chacun obtient un prix financier pour une ONG locale. Avant le dernier quart-temps, les scores des trois autres s’additionnent et un certain nombre de points s’ajoutent au chiffre le plus élevé (24, en hommage à Kobe Bryant). Et cela se joue sans limite de temps jusqu’à ce que l’une des équipes atteigne le chiffre qui donne la victoire.