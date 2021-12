Première victime de l’ère Rangnick alors que Cavani dit à United qu’il veut la sortie de janvier

Manchester United se prépare pour le départ d’Edinson Cavani en janvier – l’attaquant aurait clairement indiqué pour quel club il souhaite signer pendant la fenêtre hivernale.

Les Red Devils ont nommé Ralf Rangnick, 63 ans, pour superviser leur nouvelle ère brillante après avoir montré la porte à Ole Gunnar Solskjaer.

Rangnick entraînera United jusqu’à la fin de la saison, avant d’assumer un rôle consultatif de deux ans.

Il est susceptible d’avoir un énorme mot à dire sur les joueurs amenés au club – et également sur ceux qui partent.

À cette fin, jeudi Euro Paper Talk répertorie quatre joueurs que Rangnick veut signer et quatre qui pourraient céder la place.

Parmi ceux répertoriés comme départs potentiels, le plus proche de la porte de sortie serait Cavani.

Maintenant, selon The Times, l’attaquant uruguayen a informé United de son souhait de partir en janvier. Ayant vu son temps de jeu limité en raison de la signature de Cristiano Ronaldo, Cavani aurait pris sa décision.

Son contrat à Old Trafford doit expirer de toute façon, donc sa sortie ne sera pas une surprise.

Le Times écrit : » L’attaquant de Manchester United Edinson Cavani veut rejoindre Barcelone l’été prochain.

« L’attaquant uruguayen a l’ambition de jouer pour Barcelone avant la fin de sa carrière. Il pense qu’il peut continuer à jouer au plus haut niveau pendant encore deux saisons.’

En tant que tel, United ne s’opposera pas à ce que le Barça fasse une proposition concrète pour le signer.

Cependant, leur situation financière bien documentée signifie qu’ils n’ont pas d’énormes sommes d’argent à dépenser. Au lieu de cela, leur préférence est de signer le joueur de 34 ans avec un transfert gratuit à la fin de la saison.

Barcelone, cependant, est apparemment à la recherche d’un nouvel attaquant. Signature d’été Sergio Aguero devrait prendre sa retraite en raison d’une maladie cardiaque, bien qu’il n’y ait pas encore de confirmation officielle à ce sujet.

L’attaquant vétéran a marqué 17 buts lors de sa première saison à United. Cependant, avec son action plus limitée, il n’a trouvé le chemin des filets qu’une seule fois en huit apparitions jusqu’à présent.

Cavani donne des conseils à Jadon Sancho

L’un des facteurs à l’origine des difficultés de Cavani cette saison a été l’arrivée estivale de Jadon Sancho.

Et tandis que l’ailier anglais a lui-même pris le temps de s’adapter, Cavani lui offre de sages conseils.

S’adressant au site officiel de United, l’attaquant vétéran sait comment son coéquipier peut maintenir sa forme.

« L’une des choses que le fait de marquer des buts peut vous donner, la plupart du temps, est le sentiment d’assurance et de tranquillité d’esprit pour continuer à travailler et à vous entraîner dur », a déclaré Cavani.

« La plupart du temps dans le football, vous devez avoir une force intérieure supplémentaire. Cela vous aide ensuite à continuer lorsque, à plusieurs reprises, nous ne figurons pas sur la feuille de match.

« Et être capable de toujours garder le moral et de maintenir le même dévouement et le même travail acharné, tout en maintenant votre niveau de forme physique élevé. »

Cavani soutient également Sancho pour maintenir sa forme décente devant le but.

« Nous sommes tous très heureux qu’il ait marqué son premier but. Je pense que ça a été une période assez difficile pour lui, mais le football est comme ça », a ajouté Cavani.

«Quand vous arrivez à un certain niveau de jeu, je pense que les gens sont toujours pleins d’attentes. Il y a toujours beaucoup de discussions et de questions sur les joueurs.

« Je pense qu’il a juste besoin de continuer à démontrer tout ce qu’il nous a montré jusqu’à présent et de continuer à travailler calmement et l’esprit clair. »

