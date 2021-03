Première victoire à l’extérieur de l’équipe depuis septembre 2019

29/03/2021 à 11h59 CEST

Inès Sanchez

La Roja a battu la Géorgie 1-2 dans le match de qualification pour le Coupe du monde du Qatar. Quelque chose de Dani Olmo dans la réduction qui valait le double. D’une part, parce que l’objectif servait à donner au victoire de l’équipe dirigée par Luis Enrique et avancer les positions vers la Coupe du Monde. Et de l’autre, parce que cela signifie un grand coup émotionnel après ne pas avoir gagné lors des sept derniers matchs à l’extérieur. En plus des cinq matches officiels contre la Norvège, la Suède, l’Allemagne, l’Ukraine et la Suisse, ils ont également échoué dans les matches amicaux contre le Portugal et les Pays-Bas.

L’équipe nationale agit très différemment à domicile et à domicile. Et les données le sauvegardent. Des résultats très volumineux aux nuls et même aux défaites. Depuis cette victoire contre la Roumanie le 5 septembre 2019, il a joué 13 matchs officiels. Sur les sept qui ont joué sur le territoire national, a gagné six fois et n’a fait match nul contre la Grèce. Les autres ont battu les îles Féroé 4-0, Malte 7-0, la Roumanie 5-0, l’Ukraine 4-0, la Suisse 1-0 et l’Allemagne 6-0. Alors que, loin de chez eux, ils ont fait match nul trois fois, fait match nul deux et n’ont gagné que contre la Géorgie. Ainsi, la différence d’objectifs est remarquable. Alors que le total à domicile est de 27-1, à domicile, il est de 6-6.

L’équipe espagnole doit vaincre les fantômes qui les coincent quand ils jouent à domicile. Luis Enrique doit trouver le système de sélection pour l’événement de classe mondiale qui les attend la saison prochaine. Après avoir fait match nul contre la Grèce et battu la Géorgie, ils affronteront mercredi prochain le Kosovo, cette fois oui, en tant que locaux. Ce seront les derniers matchs qu’ils disputeront cette saison pour se qualifier pour la Coupe du monde. Les sept jours restants auront déjà lieu lors de la campagne 2021-2022, des mois avant le début du championnat.