Première victoire de Bernal dans un “ grand ”

16/05/2021 à 19:04 CEST

Une tempête de grêle, des rivières agitées, une route coupée par l’eau, les éléments ont tout simplement empêché Egan bernal remportez l’étape reine du Tour 2019, qui devait se terminer à la célèbre station alpine de Tignes.

Il a été neutralisé alors qu’il se lançait, seul, par la descente de l’Iseran. Là, il avait attaqué Julian Alaphilippe, le dernier jour où le coureur français a porté le maillot de leader cette année-là. Mais jusqu’à hier Bernal Je n’avais jamais remporté d’étape dans une «grande» course. Et il l’a fait au Giro, avec le prix supplémentaire du «maillot rose». En 2019, l’étape ne s’est pas terminée à cause du déluge universel. Cependant, les juges du Tour ont pris du temps au sommet de l’Iseran, où Bernal est passé en première position. Là, il a remporté le Tour. Là, il est devenu le premier Colombien à vouloir arriver en robe jaune sur les Champs-Elysées à Paris.

Dans la capitale française alors, le rêve que la Colombie poursuivait depuis les années 80 du siècle dernier s’est réalisé, ce qu’elle ne pouvait pas réaliser d’abord avec Lucho Herrera Oui Fabio Parra et à l’époque contemporaine avec Nairo Quintana Oui Rigo Uran.

Maintenant, il a proposé de gagner le Giro, d’être le deuxième Colombien, après Quintana, qui obtient le «maillot rose». Et pour cela il a sensationnel grégaire comme l’italien Gianni Moscon, le même qui a marqué le terrain et préparé l’attaque sur les terres des Abruzzes, dans une arrivée spectaculaire, notamment à cause du manque d’asphalte, entre pierres et terre.

Mais, alors que les caméras de télévision se concentraient sur l’attaque par Bernalà très courte distance, stable, puissant et concentré, il était Marc Soler; toujours parmi les meilleurs, dans le groupe des Remco Evenepoel pour continuer à rester très vivant dans le classement général, que le Catalan, jusqu’à présent, n’avait réalisé ni dans le Tour ni dans la Vuelta, même s’il est vrai que dans les deux courses, il s’est inscrit pour aider les leaders de Movistar. Il est le premier Espagnol au classement général (12e pour le moment), en attente d’étapes où il pourra se déplacer plus facilement comme celle de mercredi, toujours avec terre en vue, sur les magnifiques paysages de la Toscane.