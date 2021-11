Première visite à l’étranger du Premier ministre en 2022: c’est là que Modi pourrait se rendre au Nouvel An

Le Premier ministre Narendra Modi avec le cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, prince héritier d’Abou Dhabi. (Image PTI)

Début janvier, le Premier ministre Narendra Modi devrait se rendre aux Émirats arabes unis (EAU). Selon des sources, il s’agira de sa première visite en 2022. Bien qu’aucune date n’ait été annoncée officiellement, des sources confirmant cela à Financial Express Online ont également indiqué que «la visite devrait avoir lieu en janvier. Cependant, aucune date n’a été confirmée car tout dépend désormais de la situation COVID avec la récente découverte de la nouvelle variante COVID-19. L’accent sera mis sur l’exposition en cours de Dubaï, où l’Inde présente ses réalisations au cours de 75 ans d’indépendance. »

Et « d’autres questions liées aux discussions en cours sur l’accord de libre-échange Inde-EAU, ainsi que le nouveau regroupement Inde-États-Unis-EAU-Israël seront au centre des discussions avec les dirigeants de la nation du Golfe ».

Pavillon de l’Inde à l’Expo de Dubaï

Le pavillon divisé en deux parties se trouve dans un bâtiment de quatre étages et a attiré un grand nombre de visiteurs.

Les points forts du pavillon sont l’accent mis sur 11 secteurs principaux, notamment : les voyages et la connectivité ; Développement urbain et rural ; L’eau; Climat et biodiversité ; Espace, Tolérance et Inclusivité ; Santé et bien-être; et Alimentation, agriculture et moyens de subsistance.

Plus tôt ce mois-ci, le ministre des Affaires étrangères, le Dr S Jaishankar, était à Dubaï et avait le pavillon de l’Inde à l’Expo de Dubaï. Et lors de son interaction avec les médias, le Dr Jaishankar avait indiqué qu’après la réunion hybride des ministres des Affaires étrangères des États-Unis, d’Israël et des Émirats arabes unis, il y aura bientôt une réunion en personne et elle aura lieu très probablement à Dubaï.

Pendant son séjour, le ministre indien des Affaires étrangères a également eu des échanges avec les plus hauts dirigeants du pays.

En octobre, quatre pays dont l’Inde avaient décidé de former un nouveau groupe axé sur la coopération économique et qui s’appelle le QUAD d’Asie de l’Ouest.

Ce nouveau QUAD a identifié des domaines d’intérêt et de coopération, notamment la sécurité maritime, les projets d’infrastructure, l’économie et le commerce et d’autres projets à entreprendre conjointement. Comme cela a été signalé plus tôt, les quatre ministres lors de leur réunion hybride avaient convenu d’avoir un forum pour promouvoir la coopération économique.

Coopération militaire Inde-EAU

Pour la première fois, plus tôt cette année, l’Inde a participé à un important exercice de combat aérien multinational aux Émirats arabes unis et a déployé des avions de chasse et des avions de transport aérien lourds.

Pour « Desert Flag », l’IAF avait envoyé six chasseurs Sukhoi-30MKI, deux avions C-17 Globemaster-III et environ 125 personnes. Les forces aériennes des États-Unis, de Bahreïn, d’Arabie saoudite, de France, de Corée du Sud et des Émirats arabes unis avaient participé à l’exercice dans le golfe Persique.

Et des pays comme le Koweït, la Jordanie, la Grèce et l’Égypte étaient les « observateurs » des jeux de guerre qui ont duré trois semaines et ont été coordonnés par le centre de guerre aérienne de la base aérienne d’Al Dhafra aux Émirats arabes unis.

Au cours des cinq dernières années, c’était la quatrième fois que l’IAF participait à un exercice multilatéral. En 2016, l’IAF avait opté pour le « drapeau rouge » américain, en 2017 pour le « drapeau bleu » israélien et les jeux de guerre australiens « Pitch Black » en 2018.

À l’invitation du général de division Ibrahim Nasser M Al Alawi, commandant de l’armée de l’air et de la défense aérienne des Émirats arabes unis (UAE AF et AD), l’ancien chef de l’Air Marshal Bhadauria s’était rendu aux Émirats arabes unis. La visite a eu lieu en août de cette année et huit mois après la visite du chef de l’armée indienne dans ce pays.

La visite de l’ancien chef de l’Air s’était concentrée sur l’approfondissement de la coopération en matière de défense et des échanges au niveau de l’armée de l’air dans le cadre du partenariat stratégique global entre les deux parties.

Lors de la toute première visite de ce type, en 2020, le chef de l’armée indienne, le général MM Naravane, s’était rendu aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite.

L’Inde entretient déjà des liens stratégiques et militaires étroits avec les Émirats arabes unis, un pays qui a apporté son soutien en envoyant son propre avion de ravitaillement Airbus MRTT aux nouveaux chasseurs Rafale de l’IAF lors de leur vol de plus de 7 000 km vers l’Inde depuis la France.

