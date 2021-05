Première “ volata ”, première surprise

09/05/2021 à 18:55 CEST

Les «volatas» du Giro n’ont jamais été préparés pour les cyclistes espagnols. Pendant des siècles et des siècles, la présence hispanique s’est toujours tournée vers les montagnes; vers les Apennins, les Abruzzes, les Dolomites ou les Alpes piémontaises. C’était donc même étrange de voir les coureurs Movistar aujourd’hui, l’équipe qu’il dirige Marc Soler, dans la zone de préparation d’un sprint, que le Belge a remporté Tim Merlier: première étape en ligne et première grosse surprise car, évidemment, le pilote Alpecin, l’équipe absente Mathieu van der Poel, n’était pas le principal favori parmi la liste des sprinteurs qui se sont inscrits pour la course.

Comme prévu, il n’y a eu aucun changement dans le classement général que le coureur italien continue de mener. Filippo Ganna, avec encore trois secondes de récompense grâce à sa capacité à récompenser pendant l’étape.

C’était la journée typique où l’important était d’atteindre la ligne d’arrivée en douceur et sans perdre de temps à cause d’une coupure de dernière minute dans le peloton ou d’une putain de chute qui mettrait tous les plans et rêves en montée, mieux s’ils sont en rose, prêts pour ce Giro.

Pour cette raison, il a marché faire d’habitude si haut et si clair dans les derniers kilomètres. Devant, à distance de sécurité des sprinteurs, il est toujours préférable de se positionner car le danger diminue et parce que, de cette façon, cela montre aussi que vous êtes dans le Giro en courant concentré et avec l’intention de briller dans la course.

La luminosité dans les sprints, dans les fameuses «volatas» du Giro, n’a jamais été la force des Espagnols. Il y a neuf ans Fran Windy, aujourd’hui à la retraite, il a remporté la dernière victoire espagnole dans ce type d’étape de l’épreuve italienne. Venteux récompensé Movistar, comme il l’avait fait un an auparavant, en 2011, au Giro, ce qui n’était pas le travail parfait de Comptoir Alberto, malgré leur arrivée à Milan en rose où ils ont mis l’hymne espagnol avec les paroles de José Maria Peman. Contador l’a perdu en raison de dommages collatéraux dérivés d’une surlonge qu’il n’aurait jamais dû goûter le jour de repos du Tour 2010, ce qui l’a également effacé de son record bien qu’il se soit retrouvé habillé en jaune à Paris.

Et en 2011, il y a 10 ans aujourd’hui, le coureur belge a été tué Wouter Weylandt après avoir perdu le contrôle de la moto lors de la descente du Passo del Bocco et avoir heurté un mur. Le Giro lui a rendu hommage au départ de la deuxième étape.

Depuis, le numéro 108, celui qui portait Weylandt au moment de sa mort, il a été retiré. Personne ne courra jamais avec ce numéro fatidique attaché à son dos ou apposé à nouveau sur le cadre du vélo.

En 2020, dans le Giro qui est passé du printemps à l’automne à cause du covid, il n’y a pas eu de victoires d’étape espagnoles. Il a été Pello Bilbao, un an avant et deux fois, celui qui est monté deux fois sur le podium, deux triomphes qui ont aidé le cycliste de Gernika à devenir friand du Giro où il va plus que l’assistant principal de Mikel Landa à Bahreïn.

Aujourd’hui, c’était le jour de courir calmement et de ne pas être vu, à moins d’avoir 21 ans et de prendre le nom et le prénom de Remco Evepenoel qu’il ne voulait pas non plus se priver de donner deux secondes de bonus. Êtes-vous seul dans le Giro pour aider Joâo Almeida et prendre forme après son retour à la compétition? En deux jours de course, il semble dire le contraire, mais il y a beaucoup de Giro à venir.