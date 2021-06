Premières à l’Apple Tower Theatre : découvrez le monument repensé de Los Angeles

in

L’Apple Tower Theatre a célébré sa grande ouverture aujourd’hui à Los Angeles. Le nouveau magasin marque l’achèvement d’un vaste projet de restauration historique et le premier Apple Store du centre-ville.

Dans le quartier des théâtres de Broadway, Apple a travaillé pendant des années avec des experts en préservation, des artistes en restauration et la ville de Los Angeles pour réinventer et réactiver l’historique Tower Theatre dans les rues 8th et Broadway.

Apple Tower Theatre rappelle la splendeur originale de l’ère dorée du palais du cinéma, alliant une préservation réfléchie à une technologie de pointe. Le nouveau magasin offre une expérience unique et deviendra l’un des magasins phares les plus importants d’Apple.

Pour célébrer l’inauguration de l’Apple Tower Theatre, Apple lance Today at Apple Creative Studios – LA, une initiative visant à connecter les jeunes sous-représentés avec des ressources créatives.

Prenez place et appuyez sur le bouton ci-dessous pour entrer à l’intérieur et explorer l’Apple Tower Theatre.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :