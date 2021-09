Premières captures d’écran de la surface en ligne du jeu gratuit Star Wars de Zynga

En dehors de la sortie prochaine Lego Star Wars : La Saga Skywalker, un autre titre d’une galaxie lointaine, très lointaine qui est en route vers le système hybride de Nintendo est Star Wars : Chasseurs.

Si vous ne vous souvenez pas de celui-ci, il s’agit d’un jeu de tir compétitif à la troisième personne “gratuit à télécharger” créé par le développeur de FarmVille Zynga et Lucasfilm, et qui a été initialement révélé plus tôt cette année en février.

La bande-annonce n’était rien de plus qu’une cinématique, mais maintenant dans une nouvelle mise à jour, les premières images du jeu (en particulier la version mobile) ont apparemment été divulguées. Voici un aperçu, gracieuseté du compte Twitter Star Wars: Hunters News – qui indique également comment un lancement en douceur aura lieu bientôt:

Les images officielles de Star Wars : Hunters sont maintenant avec nous ! Soft Launcher va bientôt démarrer!#StarWarsHunters #StarWars #ZyngaStarWars pic.twitter.com/LJpM7cPVnS – Star Wars: Hunters News (@SWHuntersNews) 9 septembre 2021

Il y a aussi cette image liée à une publicité Facebook. Chasseurs combattant dans une arène 4×4.#StarWarsHunters #StarWars #ZyngaStarWars pic.twitter.com/xOhiFzObrr – Star Wars: Hunters News (@SWHuntersNews) 9 septembre 2021

Selon certaines relations publiques, Hunters se déroulera après la chute de l’empire galactique et s’inspirera des lieux emblématiques de Star Wars. Vous pourrez prendre le contrôle de chasseurs de primes audacieux, de héros de la rébellion, de stormtroopers impériaux et plus encore dans des combats rapides et visuellement époustouflants.

Voici ce que le vice-président de Lucasfilm Games, Douglas Reilly, avait à dire à propos de Star Wars Hunters lors de sa première révélation :

“Star Wars: Hunters s’inspire des histoires et des décors classiques de Star Wars, mais avec une apparence et une sensation différentes de tout ce que nous avons fait auparavant. Nous sommes ravis de présenter cette distribution de personnages extrêmement créatifs à nos fans sur Nintendo Switch, où ils peuvent se joindre à leurs amis dans des batailles palpitantes à la maison ou en déplacement.

Star Wars: Hunters devrait arriver sur Switch et mobile plus tard cette année. Un jeu comme celui-ci vous intéresserait-il ? Dites-nous ci-dessous.