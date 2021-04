Premières images d’Angelina Jolie dans Ceux qui me souhaitent la mort de Taylor Sheridan ⋆ .

]]>]]>

Suite à son travail d’écrivain avec Sicario et Contre vents et marées, puis directeur sur Wind River, Les films de Taylor Sheridan sont rapidement passés dans la catégorie des incontournables, et maintenant Entertainment Weekly a attisé les feux de l’anticipation pour son prochain film, Ceux qui me souhaitent la mort, en publiant quelques premières images de sa star Angelina Jolie en action. La remorque doit atterrir demain.

Basé sur le roman du même nom de Michael Koryta, Ceux qui me souhaitent la mort raconte l’histoire d’Hannah (Jolie), une sauteuse de fumée formée pour parachuter dans les feux de forêt du Montana pour tenter d’éteindre les flammes. Lors d’une de ces missions, elle rencontre un garçon de 12 ans (Finn Little) qui est en fuite après avoir été témoin d’un meurtre, qui est tout en étant poursuivi par deux assassins interprétés par Aiden Gillen et Nicholas Hoult.

Ceux qui me souhaitent la mort fait partie de la Warner. Bros 2021, et en tant que tel fera ses débuts dans les salles et sur HBO Max le 14 mai 2021. Il met en vedette Angelina Jolie, Nicholas Hoult, Tyler Perry, Jon Bernthal, Aidan Gillen, Medina Senghore, Finn Little, Jake Weber, James Jordan et Tory Chatons.

Crédits photo: Warner Bros.

