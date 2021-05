Premières images de House of the Dragon, la préquelle tant attendue de Game of Thrones | Divertissement

HBO nous permet de jeter un premier regard sur leur nouvelle série, The House of the Dragon. Et oui, comme vous l’imaginiez, nous allons voir beaucoup de cheveux blancs …

Cela a coûté, mais nous avons déjà ici les premières images de la préquelle tant attendue de Game of Thrones, dont le nom officiel est Maison du dragon, il est donc très probable qu’en Espagne, il soit traduit par La maison du dragon.

HBO Il a plusieurs séries basées sur Game of Thrones en cours, à la fois cette préquelle et ses retombées, toutes supervisées par le créateur littéraire de la saga, George RR Martin, qui a récemment signé le contrat de sa vie avec HBO.

Maison du dragon aura lieu 300 ans avant les événements de Game of Thrones, et se concentrera sur l’histoire de Maison Targaryen, les ancêtres de Daenerys Targaryen, le libérateur d’esclaves qui, enfin, ce qui s’est passé s’est passé …

Cette préquelle de Game of Thrones, écrite par George RR Martin, se déroule 300 ans avant les événements racontés dans les livres et dans la série populaire. Il raconte l’histoire des Targaryen, lorsque les dragons régnaient sur les cieux de Westeros.

La série est basée sur le livre Fire and Blood, la préquelle de Game of Thrones qui est en vente depuis quelques mois, et que vous pouvez voir dans la carte précédente. Il est disponible aux formats papier et Kindle.

Dans l’image d’ouverture de la nouvelle, nous pouvons voir deux des protagonistes de la nouvelle série. Comme expliqué dans le communiqué de presse Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy) est “la première-née du roi, de sang pur Valyrian et un cavalier de dragon. Beaucoup diraient que Rhaenyra est née avec tout … mais elle n’est pas née un homme.”

Démon Targaryen (Matt Smith) est: “le frère cadet du roi Viserys et héritier du trône. Guerrier et cavalier de dragon incomparable, Daemon possède le vrai sang du dragon. Mais on dit que chaque fois qu’un Targaryen est né, les dieux jettent un tirage au sort. “

Sur la photo ci-dessus, nous pouvons voir Seigneur corlys (Steve Toussaint) de la maison Velaryon, connue sous le nom de serpent de mer. Corlys et sa famille sont «d’une lignée valyrienne aussi vieille que la maison Targaryen. Il est l’aventurier nautique le plus célèbre de l’histoire de Westeros. Lord Corlys a construit sa maison sur un siège puissant qui est encore plus riche que les Lannister et qui revendique le plus grand marine dans le monde. “

Enfin ici nous avons Alicent Hightower (Olivia Cooke), et Otto Hightower (Rhys Ifans).

Otto est la main du roi au dirigeant actuel de Westeros, le roi Viserys Targaryen. “Ser Otto sert avec loyauté et fidélité à la fois à son roi et à son royaume”, selon la description du personnage de HBO. “Selon la Main, la plus grande menace pour le royaume est le frère du roi, Daemon, et sa position d’héritier du trône.”

Alicent est “la femme la plus attirante des Sept Royaumes. Elle a été élevée dans le Donjon Rouge, à King’s Landing, près du roi et de son entourage. Elle possède à la fois une grâce courtoise et un sens politique aigu.”

La maison du dragon Il sera présenté en première sur HBO Max en 2022. On s’attend à ce que, d’ici là, HBO Max soit déjà disponible en Espagne. Son arrivée est prévue pour cette année.