Premières images et spécifications du Xiaomi Mi TV Stick 2021 attendu | La technologie

Dans les prochains jours, le nouveau Xiaomi Mi TV Stick 2021 sera lancé pour rendre notre téléviseur beaucoup plus intelligent, et ce sont les nouvelles concernant le modèle actuel.

Bien que la plupart des téléviseurs commercialisés aujourd’hui aient déjà leurs propres fonctionnalités intelligentes, si nous voulons les amener beaucoup plus loin, nous pouvons opter pour un type de dongle du style Fire TV Stick d’Amazon, Google Chromecast ou même le Xiaomi Mi TV Stick .

Eh bien, ce dernier appareil de la société chinoise aura une prochaine version qui est probablement l’un des cadeaux les plus abordables et les plus intéressants que vous puissiez faire à Noël.

Maintenant le Commission fédérale des communications North American (FCC) vient de certifier le produit avec de vraies images et aussi avec les premières spécifications qui nous font voir que nous sommes face à un bon produit.

Et c’est que sous le numéro de modèle MDZ-27-AA Nous savons qu’en termes de design, il est très similaire à celui que vous pouvez acheter sur le marché, bien qu’avec de légères modifications. Dans ce que nous allons remarquer, une différence réside dans les spécifications techniques avec des changements dans la vitesse du réseau, pour le mieux, afin que nous puissions profiter davantage de notre Wi-Fi avec l’appareil.

Ce nouveau Xiaomi Mi TV Stick 2021 a un Amlogic S905Y4 associé à un processeur graphique Quad Core Cortex A35 16500+ DMIPS et ARM Mali G31 MP2 cadencé à 850 MHz. Il est également capable de lecture en résolution 4K à 60 ips.

Il inclut la prise en charge de plusieurs codecs tels que AV1 / H.265 / VP9 P-2 / AVS2 4Kp30 et H.264 et prend également en charge HDR10 / 10 +, HLG, Dolby Vision, Dolby Atmos et DTS HD.

Il sera livré avec un adaptateur secteur 5W et un câble HDMI ainsi que deux piles AAA pour la télécommande. Concernant la télécommande oui il a l’air d’être tracé par rapport au modèle actuel et nous ne verrons aucune différence dans l’inclusion de boutons supplémentaires.

Le fait que l’appareil ait déjà été certifié prédit qu’il sera mis en vente dans les prochains jours, il sera donc prêt à être acheté tout au long du mois d’octobre dans l’un de ces cadeaux abordables que vous laisserez sûrement aussi. pour vous ce Noël.