Premières images réelles de la Honor Watch GS 3, il s’agit de la montre avec IA pour le capteur de fréquence cardiaque | La technologie

La Honor Watch GS 3 a été vue en images réelles où vous pouvez voir son design avec une splendeur totale, en plus de confirmer l’une de ses caractéristiques les plus frappantes.

Les montres connectées sont devenues des accessoires indispensables pour faire du sport mais aussi dans la vie de tous les jours. La possibilité de lire les messages reçus sans avoir à sortir le mobile de la poche ou le fait de pouvoir gérer les heures de sommeil, en plus de pouvoir contrôler notre rythme cardiaque est quelque chose d’intéressant.

De nombreux fabricants se sont joints pour lancer des appareils de ce style et, à vrai dire, nous avons actuellement un catalogue assez varié. Honor est l’une des entreprises qui a le plus opté pour ce type d’appareil et il semble qu’elle continuera à le faire, aujourd’hui sa Honor Watch GS 3 a été vue en détail.

Les images qui arrivent sont réelles, il n’est pas nécessaire de continuer à voir des rendus ou des fuites. Et, est-ce que, L’appareil a atteint plusieurs magasins en Chine, de sorte que les utilisateurs vivant dans le pays asiatique ont pu mettre la main dessusEn plus de prendre des photos pour que tout le monde puisse le voir.

Le design serait élégant grâce à la finition en métal brillant et au cadran rond qui lui donne une touche classique. Mais la chose la plus frappante à propos de l’horloge serait à l’intérieur et, c’est que, Honor a décidé d’utiliser un moteur d’IA à 8 canaux pour mesurer la fréquence cardiaque des utilisateurs.

Ce moteur permettra à la mesure d’être l’une des plus précises du marché et, en plus, de pouvoir offrir un flux de pulsations bien plus stable que la concurrence. Un autre détail est qu’il semble que le système de bracelet sera l’universel typique de tout type de montre, bien que la mesure devra être prise en compte.

Pour le moment, la Honor Watch GS 3 n’est qu’en Chine, nous devrons donc attendre qu’elle soit lancée dans nos frontières. Nous serons à tout type d’informations sur cette montre et son éventuelle arrivée en Espagne.