Premières impressions après la migration d’Apple Music vers Spotify

Depuis un certain temps, je pense passer d’Apple Music à Spotify. Je suis un utilisateur d’Apple Music depuis le premier jour et je compte sur l’écosystème Apple pour tout (des AirPods au HomePod et tous les autres appareils Apple), alors j’ai pensé que ce serait une décision difficile.

En avril, j’ai décidé de donner enfin une chance à Spotify, et j’ai quelques réflexions initiales: les bonnes, les mauvaises et toutes les surprises en cours de route. Dans quelques semaines, je donnerai mon avis final sur la question de savoir si je resterai avec Spotify ou si je reviendrai sur Apple Music.

Migration d’Apple Music vers Spotify

Pourquoi ai-je décidé d’essayer Spotify?

Apple Music a connu des jours meilleurs: de mauvaises couvertures, des retards dans les nouveaux albums et chansons, et le contenu manquant se sont souvent produits récemment. Spotify, en revanche, a récemment déployé une nouvelle interface utilisateur et j’ai toujours voulu essayer toutes les expériences sociales sur le service de streaming musical. Cela inclut la connexion à plus d’amis, le partage de mes listes de lecture et en savoir plus sur l’algorithme «magique» de Spotify.

Comment ai-je migré ma bibliothèque?

Pour commencer mon expérience avec Spotify, j’ai dû migrer toute ma bibliothèque d’un service à un autre, et je ne pourrais pas faire cette chanson à la fois. C’est pourquoi j’ai utilisé FreeYourMusic. C’est une application à télécharger gratuitement, mais pour migrer une bibliothèque entière, un achat unique est requis.

Après plus d’une journée de migration de toute ma bibliothèque, la plupart de mes listes de lecture et de mes chansons semblaient bien. Étonnamment, l’application a pu correspondre à la plupart de mes chansons, mais, pour une raison quelconque, elle a eu beaucoup de problèmes avec les Beatles – les droits musicaux? – et j’ai maintenant beaucoup de reprises des Beatles au lieu des albums originaux. Si vous souhaitez en savoir plus sur la façon de transférer des chansons Apple Music vers Spotify (ou tout autre service de streaming musical, en fait), consultez notre couverture complète ici.

Apple Music ne propose le service que si vous y êtes abonné, je me suis donc également abonné à Spotify Premium. Je ne voulais pas que les publicités interrompent mon expérience d’écoute.

Spotify est au même prix qu’Apple Music: 9,99 $ / mois sur le plan individuel, mais contrairement à Apple Music, vous n’avez qu’un mois gratuit en tant qu’utilisateur Spotify Premium, et Apple Music vous donne trois mois.

Le bien de Spotify

Tous mes amis sont ici

Apple Music s’est toujours senti comme une fête vide. Bien sûr, j’ai de nombreux amis qui utilisent le service de streaming, mais Apple ne se concentre pas beaucoup sur les listes de lecture des amis, ce qu’ils écoutent et les moyens de dialoguer avec eux, comme la création de listes de lecture collaboratives.

La première chose que j’ai remarquée a été le nombre de mes amis Facebook sur Spotify: plus de 400. Sur Apple Music, j’ai une vingtaine d’amis, et ce n’est que si je considère Eddy Cue comme un ami.

Je n’ai bien sûr pas ajouté les 400 d’entre eux. En fait, cela m’a aussi fait réfléchir à la façon dont l’écoute de la musique est personnelle. J’ai ajouté uniquement les personnes qui me tiennent vraiment à cœur, et je pense que c’est amusant de savoir ce qu’elles écoutent pendant que je travaille sur mon Mac.

Qualité sonore, transfert et beaucoup de listes de lecture

J’ai toujours entendu dire que Spotify n’avait pas la meilleure qualité sonore, et c’est vrai si vous utilisez l’abonnement gratuit. Mais si vous payez pour Spotify, vous pouvez définir la qualité du streaming sur «Très élevée» ou 320 kbit / s. Vous pourrez également diffuser en streaming en qualité HiFi avec un niveau d’abonnement plus récent plus tard cette année.

À ce stade, 320 kbit / s est meilleur que l’AAC d’Apple sur Apple Music, qui n’est disponible que dans les chansons étiquetées Apple Digital Masters. Vous ne pouvez pas savoir si une chanson a ce label sur Apple Music, vous devez rechercher l’album sur l’iTunes Store et voir si les artistes maîtrisent leurs chansons avec le propre codage d’Apple.

Je ne suis pas un audiophile, mais je peux dire que j’apprécie un peu plus mes chansons sur Spotify avec les AirPods Pro qu’avec Apple Music. Ce qui est étrange, c’est que je n’entends aucune différence lors de l’utilisation du Beats Studio3 Wireless, ce qui signifie que les deux services de streaming musical me conviennent.

Une chose que j’ai adorée à propos de Spotify est l’intégration transparente entre les appareils. Je peux continuer une chanson sur mon Mac qui est en cours de lecture sur l’iPhone. C’est à portée de main grâce à la puissante plate-forme Connect de Spotify.

Apple a en quelque sorte cela avec le HomePod, mais j’ai trouvé que Spotify Connect était beaucoup plus fiable que Handoff et AirPlay.

Enfin, c’est amusant de voir les listes de lecture Daily Mix avec exactement ce que j’aime écouter. C’est différent d’Apple Music, dans lequel je me concentre le plus sur ma bibliothèque. J’utilise beaucoup plus l’onglet «Accueil» sur Spotify. Je peux facilement voir ce que j’ai écouté récemment et commencer à jouer mes chansons préférées en deux clics.

Le mauvais à propos de Spotify

Intégration HomePod

AirPlaying Spotify sur le HomePod est bizarre. Bien que cela fonctionne techniquement bien, la qualité sonore semble inférieure à celle d’Apple Music. Cela ne pourrait être que mon impression, mais j’ai l’impression que HomePod ne donne pas tout son potentiel sonore lorsque j’utilise AirPlay avec Spotify.

De plus, il n’y a aucun moyen d’interagir avec Spotify à l’aide de HomePod. Alors qu’Apple a ajouté cette technologie, Pandora est le seul lecteur de musique à l’intégrer à ce jour. Reste à savoir si Spotify travaille ou non sur cette fonctionnalité, mais c’est une omission flagrante pour le moment.

J’ai également essayé de lier mon compte Spotify à mon Amazon Echo de troisième génération, et les deux services de streaming sonnent de la même manière.

Il y a beaucoup de listes de lecture et je veux écouter mes chansons

Vous venez d’entendre de ma part que les listes de lecture sont une grande partie de Spotify, mais en même temps, on a l’impression que c’est la seule. J’ai le sentiment que l’application vous oblige à découvrir de nouvelles chansons, et chaque fois que vous terminez un album, elle continue de jouer une chose similaire.

C’est bien, mais parfois je veux juste finir un album et c’est tout. Ou je veux juste écouter une chanson spécifique. Mais cela m’a également montré que j’utilise les services de streaming musical différemment de la plupart des gens.

La plupart des gens écoutent probablement un album ou une liste de lecture, non? Eh bien, j’aime mélanger toutes mes chansons téléchargées de temps en temps, et trouver toute votre bibliothèque de chansons dans Spotify n’est pas aussi facile que dans Apple Music.

Cette approche algorithmique de la musique a ses avantages et ses inconvénients. Autant découvrir de nouvelles chansons est génial, la plupart du temps, je veux juste passer à Folklore de Taylor Swift, Battle Born by The Killers ou l’album éponyme de Milo Greene, et c’est tout.

Emballer

Il me reste encore du temps avant de décider si je vais continuer à utiliser Spotify ou revenir à Apple Music. En attendant, j’aimerais savoir ce que vous aimez le plus sur Spotify et ce que vous voulez que j’essaye pendant que je teste le service.

Restez à l’écoute pour mon prochain article sur Spotify vs Apple Music, où je vais essayer de parler davantage de mon expérience globale et des fonctionnalités de Spotify que je n’ai pas encore eu le temps de tester.

