Premières impressions de la première semaine de la saison NBA

Une semaine après le début de la saison NBA, voici sept premiers points à retenir :

Le nouveau D des Blazers est toujours en brochette

Après des années à jouer dans la défense conservatrice de Terry Stotts, les Trail Blazers sont passés à un schéma plus agressif sous la direction du nouvel entraîneur Chauncey Billups. Contre le pick-and-roll, les Blazers demandent maintenant au défenseur qui garde l’écran de se déplacer vers la ligne des 3 points, plutôt que de s’affaisser dans la peinture ou même de tenter de piéger le gestionnaire de balle adverse. Cette marque de défense peut provoquer des revirements ou simplement forcer le ballon hors des mains d’un joueur. Quand ça marche, ça ressemble à ça :

Mais quand ça ne marche pas, ça conduit à l’ouverture du coin 3s ou à la pénétration dans le panier :

Jusqu’à présent cette saison, Portland fait des blitz ou affiche des pick-and-rolls sur 27% de ses jeux défensifs, contre seulement 9,2% la saison dernière, selon Second Spectrum. L’apprentissage d’un nouveau schéma peut prendre du temps, mais les problèmes de Portland sont en grande partie dus au personnel.

Le centre de départ Jusuf Nurkic était un meurtrier énergique avant de subir une grave blessure à la jambe en 2019. Maintenant, il bouge comme s’il était perdu. Qu’il soit à bout de souffle, physiquement limité ou peu familier avec le schéma, Nurkic n’est pas le même protecteur de jante. Les équipes l’attaquent facilement et il a été dominé par des grands comme Ivica Zubac et Isaiah Hartenstein. À moins qu’il ne puisse redevenir ce type, il ne devrait plus être connu comme la bête bosniaque.

Cependant, tout le blâme ne peut pas incomber à Nurkic. Les Blazers n’ont pas non plus de butoir pour l’un des nombreux gardiens ou ailes marquants de la Conférence Ouest. Damian Lillard et CJ McCollum ne sont pas exactement des gars de verrouillage, et bien que l’acquisition de Robert Covington en 2020 ait donné à Portland un as hors ballon, il n’est qu’un défenseur moyen du ballon. Retourner Gary Trent Jr. la saison dernière pour un défenseur supérieur à Norman Powell aide, mais Powell ne change pas la donne de ce côté. Billups utilise ce schéma parce qu’il met la responsabilité sur le collectif plutôt que sur l’individu, mais il y a encore des trous.

Plus d’agressivité et de changement de balle pourraient également signifier jouer plus souvent sans centre. L’acquisition de Larry Nance Jr. cette intersaison a donné aux Blazers un joueur de frontcourt polyvalent à associer à Covington. Avec l’attaquant de troisième année Nassir Little qui se taille une place de rotation en tant que défenseur intransigeant, Portland peut utiliser des alignements polyvalents sans sacrifier la force.

Portland est sous pression. Dame est engagée pour le moment, mais l’équipe doit commencer à gagner des matchs, ce qui signifie être compétente en défense. Les Blazers ont montré ce qu’ils peuvent être dans une victoire contre les Suns, mais une défaite de 30 points contre les Clippers correspond au modèle au cours des dernières années : un grand match suivi d’un match horrible. Le régime seul pourrait ne pas faire la différence.

La grande pause de Joel Embiid

Sans Ben Simmons, la vie est un peu différente pour Joel Embiid cette saison. L’attention supplémentaire peut l’épuiser, comme ce fut le cas mardi lors d’une défaite éclatante contre les Knicks. Mais cela a également donné à Embiid plus de liberté pour faire ce qu’il veut après un rebond défensif. Plutôt que de localiser Simmons ou un autre gardien avec une passe, Embiid amène lui-même plus fréquemment le ballon au sol. Cette saison, il est le joueur qui manipule le ballon en traversant le demi-terrain 3,5 fois par match, contre 1,3 l’année dernière et 0,6 l’année précédente, selon Second Spectrum. Et il utilise cette tête de vapeur pour marquer ou faire des jeux :

Embiid m’a dit en 2017 qu’il prenait au sérieux son potentiel en tant que meneur. Bien qu’il n’ait pas été considéré comme le principal gestionnaire de balles sur le sol ouvert sans Simmons, il est une menace indéniable, avec l’habileté et la dextérité à gérer quand il le souhaite.

Dans l’ensemble, il affiche en moyenne un sommet en carrière en passes décisives et une faible en revirements en jouant avec plus de rythme et de sensations que jamais. Embiid pourrait être en ligne pour une saison monstre. Ou, si des nuits comme mardi commencent à s’accumuler et que les questions commencent à se poser sur la viabilité du centre sujet aux blessures au cours d’une saison de 82 matchs, le besoin des Sixers d’un autre talent All-Star est peut-être accéléré. Quoi qu’il en soit, quelque chose de grand est en magasin.

Mentalité de meute de loups

Karl-Anthony Towns et Anthony Edwards sont des joueurs amusants à regarder. KAT est sans doute le tireur le plus talentueux de l’histoire du basket-ball, tandis que les compétences d’Edwards rattrapent son 99e centile d’athlétisme. Dans leur deuxième saison ensemble, le jeune duo a commencé à former une chimie.

Ils ont souvent été les destinataires de passes ou d’actions simples de l’autre, que ce soit Towns facilitant depuis le poste haut et trouvant Edwards coupant jusqu’au bord, ou Edwards coupant pour dessiner la défense et laissant Towns tirer lui-même. Les Timberwolves adoreraient participer aux séries éliminatoires, mais le plus important, ce sont les progrès de leur jeunesse. La connexion Towns-Edwards peut ne pas se traduire par de nombreuses victoires, mais quelque chose de bien se prépare.

Téléporte-moi, Scottie

Scottie Barnes est entré dans la NBA avec un corps prêt pour les pros, et au cours de la première semaine de la saison, il produit déjà comme un vétéran.

L’entraîneur-chef des Raptors, Nick Nurse, fait déjà suffisamment confiance à sa recrue pour le placer dans des postes de décision, tels que l’amener au sol, exécuter des transferts de dribble ou terminer des jeux. C’est un rôle multidimensionnel généralement réservé à des joueurs plus expérimentés, comme Draymond Green ou Bam Adebayo, mais Barnes a la créativité, la vision et l’intelligence pour le faire maintenant. Limiter les revirements et comprendre quand (et quand ne pas) faire des passes difficiles seront les prochaines étapes pour Barnes, mais apprendre par l’échec aidera toujours sa croissance globale.

En tant que buteur, Barnes a à la fois une taille (6 pieds 7 pouces, 225 livres) et une poignée fluide qui lui permet d’accéder facilement à la jante, bien qu’il affiche également un sauteur de milieu de gamme plus lisse qu’il ne l’a fait à Florida State.

Barnes est devenu un choix de loterie en raison de sa défense, cependant. Avec une énorme envergure de 7 pieds 3 pouces et un mouvement latéral rapide, les Raptors n’ont pas hésité à le coller sur les principaux manipulateurs de balle adverses.

Barnes est un perturbateur. Il peut utiliser sa rapidité contre DeMar DeRozan ou Bradley Beal, et sa force pour gérer Jayson Tatum ou Luka Doncic. Peu de recrues sont déjà entrées dans la ligue avec une capacité défensive aussi forte que la sienne, et il est l’une des principales raisons pour lesquelles les Raptors ont une défense d’élite pour commencer la saison. Oubliez la recrue de l’année ; Barnes est peut-être l’une des rares recrues de l’histoire à se tailler une place dans l’équipe All-Defensive.



Ja fait le grand saut

Ja Morant est le premier marqueur des premiers points, avec une moyenne de 35 points au cours de la première semaine. Tout comme il le fait depuis sa saison recrue, Morant pénètre facilement dans la peinture et marque de manière acrobatique au bord. Mais le développement le plus encourageant pour le pro de troisième année est son 3 points, car il a effectué cinq de ses 11 tentatives de dribble. Trois jeux est un petit échantillon, mais il a l’air plus fluide que jamais.

Un tir à 3 points plus cohérent obligerait la défense à respecter davantage Morant de l’extérieur, rendant ses attaques au panier d’autant plus dévastatrices. Cela peut aussi suffire à le propulser dans la discussion All-NBA. Morant, Jaren Jackson Jr., Desmond Bane et quelques autres jeunes joueurs grandissent tous ensemble, et les Grizzlies sont à la hausse à cause de cela.

Cleveland a de grandes idées

Jarrett Allen et Evan Mobley ont le potentiel pour devenir le meilleur front défensif du basketball.

Allen est l’un des meilleurs protecteurs de jante de la ligue depuis des années. Au fil du temps, il est devenu meilleur à se déplacer sur le périmètre pour contenir des gardes et des ailes.

Mobley est le couteau suisse qui peut être utilisé n’importe où sur le terrain, contre tout type de joueur. Ses flashs sont absurdes :

Les Cavaliers testent Mobley. La recrue est sollicitée pour aider et récupérer sur les tireurs, actions défensives normalement laissées aux ailes. Parfois, il n’est pas dans la bonne position, mais c’est un joueur intelligent qui devrait apprendre avec le temps. Avec sa mobilité et la dextérité pour bloquer ou modifier les tirs à l’aide de l’une ou l’autre main, il est déjà un défenseur d’aide dévastateur dans la peinture. Une fois que ces compétences se sont transposées dans le périmètre, il peut devenir un rare défenseur à cinq positions.

Les Cavs utilisent un cinq de départ de taille jumbo avec Lauri Markkanen au petit attaquant. Sur le papier, la programmation est peu orthodoxe mais l’expérimentation en vaut la peine. Mobley est le type de joueur qui peut permettre à une équipe d’être différente.

La défense de RJ ne se repose pas

RJ Barrett dit que son objectif cette saison est de faire partie de la première équipe All-Defensive, et il est bien parti. Lors de la soirée d’ouverture, il a mis les pinces sur Jayson Tatum dans le dernier droit.

Un buteur aussi avancé que Tatum peut être difficile à défendre. À plusieurs reprises, Barrett a tenté de diriger Tatum vers la ligne de fond, mais le Celtics All-Star est allé dans l’autre sens. Pourtant, Barrett a pu récupérer et le déranger.

La défense hors ballon était la faiblesse de Barrett dans le passé. Il perdrait sa concentration, raterait des missions ou emprunterait de mauvais chemins pour se battre à travers les écrans. Il n’a pas été parfait cette saison, mais il est devenu fiable en améliorant son positionnement et son attention.

Inscrivez-vous à la newsletter The Ringer