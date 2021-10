Premières impressions de l’Apple Watch Series 7 : c’est l’heure de l’écran

Apple a lancé la série 7 au même prix que la série 6. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

L’Apple Watch Series 7 est probablement le premier produit Apple depuis des années à inverser la tendance en ne ressemblant en rien aux fuites qu’Internet avait évoquées des semaines avant son grand dévoilement en septembre. Toutes les rumeurs avaient pointé vers une montre intelligente avec un nouveau design révolutionnaire à bords plats, un peu comme l’iPhone 12 – maintenant aussi l’iPhone 13 – et bien que l’Apple Watch Series 7 ait l’air un peu plus carré – par rapport à la série 6 – ce n’est nulle part aussi dramatique comme le suggèrent les fuites. Est-ce qu’Apple l’a fait exprès, eh bien, peut-être. Peut être pas.

Mais ce que cela fait, c’est que cela relance tout le débat sur la question de savoir si la nouvelle Apple Watch a un sens en tant que mise à niveau, en particulier lorsque la conception est si familière, tout comme le matériel. Écoutez, à un moment donné, nous devons tous comprendre que les marques ne créent pas de produits que vous pouvez mettre à niveau d’année en année. C’est plus vrai pour Apple, que pour toute autre marque, car elle est connue pour soutenir ses produits depuis très, très longtemps. Pour la même raison, la plupart des produits Apple sont considérés comme un investissement à long terme. Seuls les fidèles les plus exigeants achèteront chaque nouveau produit Apple.

La série 7 est disponible en tailles 41 mm et 45 mm. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

Ainsi, la question à se poser est de savoir si l’Apple Watch Series 7 a du sens pour les utilisateurs d’Apple Watch plus âgés ou pour les nouveaux utilisateurs. La réponse est simple, tout dépend de votre budget. Apple a lancé la série 7 au même prix que la série 6, ce qui clarifie beaucoup de choses pour commencer.

Voici les prix de l’Apple Watch Series 7 Inde :

Aluminium:

41 mm Wi-Fi uniquement : Rs 41 90045 mm Wi-Fi uniquement : Rs 44 90041 mm Cellulaire : Rs 50 90045 mm Cellulaire : Rs 53 900

Acier inoxydable:

Cellulaire 41 mm : Rs 69 90045 mm Cellulaire : Rs 73 900

Sans surprise, Apple a abandonné la série 6, mais vous pouvez toujours l’obtenir via des points de vente tiers en ligne et hors ligne et il est probable que vous puissiez l’obtenir à des prix inférieurs. La série 6 est un excellent rapport qualité-prix, il va donc sans dire que vous devriez l’obtenir totalement. Vous pouvez lire notre critique complète ici.

Clavier QWERTY sur la série 7. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

En ce qui concerne la série 7, la plus grande mise à niveau qu’Apple vous offre cette année – comme vous l’avez probablement déjà deviné – est la taille de l’écran. La série 7 est disponible en 41 mm et 45 mm, c’était 40 mm et 44 m dans la dernière génération. Apple affirme que la série 7 offre « près de 20 % de surface d’écran en plus et des bordures plus fines à seulement 1,7 mm ».

En d’autres termes, il a des bordures plus étroites et des coins plus doux et plus arrondis, ce qui donne une expérience encore plus immersive par rapport au modèle de dernière génération. Pour accentuer davantage cet aspect, Apple a également conçu deux cadrans de montre personnalisés qui semblent pour l’instant exclusifs à la série 7. Ce sont des duos contour et modulables. Alors que le premier comporte du texte qui déborde sur les côtés de la montre, le second cadran vous permet d’empiler des complications encore plus détaillées, ce qui est toujours une bonne chose à avoir. Notez que la taille de l’Apple Watch en soi n’a pas augmenté, du moins pas visiblement, malgré l’augmentation de la surface de l’écran. Comme nous l’avons dit, il a toujours l’air et se sent très familier.

La série 7 contient un nouveau système sur puce S7 double cœur. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

L’augmentation de la taille de l’écran donne également à Apple la possibilité d’inclure, pour la première fois, un clavier QWERTY dans l’Apple Watch. Bien que la prémisse semble convaincante, elle s’annonce comme une astuce de salon plutôt que quelque chose que nous utiliserions quotidiennement, mais plus à ce sujet dans notre examen complet. En remarque, le clavier mis à niveau ne fonctionne pas avec toutes les applications, ce qui brise en quelque sorte le sens de la cohérence visuelle pour laquelle les appareils Apple sont généralement connus.

Pour continuer, Apple a encore une fois augmenté la luminosité de cette génération avec l’écran Always-On Retina étant « jusqu’à 70 % plus lumineux à l’intérieur que celui de la série 6 ». Non pas que la série 6 n’était pas déjà brillante, mais plus est toujours plus joyeux, c’est-à-dire que vous auriez besoin de réveiller la nouvelle montre beaucoup moins souvent que vous le feriez plus tôt lorsque vous êtes en déplacement.

La montre est également classée IP6X pour sa résistance à la poussière. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

Le quotient de durabilité a également reçu une légère, mais importante, mise à niveau. La série 7 est plus résistante aux fissures que la série 6. La montre est également classée IP6X pour la résistance à la poussière en plus d’être à l’épreuve de la nage avec un indice de résistance à l’eau de WR50.

Pour récapituler, la série 7 a un écran plus grand et plus lumineux et un corps plus durable.

Apple n’a pas révélé le matériel de base qui alimente sa nouvelle montre au lancement, ce qui a amené beaucoup à croire qu’il utilisait le même processeur S6 à l’intérieur de la série 7 que la série 6. Il s’avère que ce n’est pas le cas. La série 7 contient un nouveau système sur puce S7 double cœur, bien qu’il soit basé sur le même processeur que le S6 de dernière génération avec des statistiques de performances également sur des lignes très similaires (jusqu’à 20% plus rapides que le S5). Ce n’est pas complètement nouveau pour Apple. La série 5 portait le même S5 que son prédécesseur avec l’ajout d’un gyroscope. Ailleurs, la série 7 est livrée avec 32 Go de stockage embarqué.

Cadran de montre duo modulaire dans la série 7. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

Mais peut-être que la mise à niveau la plus importante, en ce qui concerne le matériel, est une charge plus rapide. La série 7 contient une station de chargement USB Type-C dans la boîte et peut charger «jusqu’à 33 % plus rapidement» par rapport à la série 6. La durée de vie globale de la batterie (18 heures) reste inchangée par rapport à l’année dernière. Il n’y a toujours pas de recharge sans fil.

Conformément à de nombreuses rumeurs, Apple n’a introduit aucune nouvelle fonctionnalité «majeure» de santé et de forme physique dans cette génération d’Apple Watch par rapport à ce qui était déjà disponible sur la série 6, y compris la surveillance de la fréquence cardiaque et de la saturation en oxygène du sang.

La série 7 prend en charge la charge rapide USB Type-C. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

Pour conclure, la série 7 a un écran plus grand et plus lumineux, un corps plus durable, une puce mise à jour et une charge plus rapide.

Maintenant, toutes ces mises à niveau peuvent ne pas sembler révolutionnaires – elles sont principalement cosmétiques – mais elles fonctionnent toutes ensemble pour affiner ce qui est déjà présenté comme la meilleure montre intelligente au monde. Ce n’est pas du tout une mauvaise chose. Plus de puissance pour vous au cas où vous le regarderiez. Nous testerons longuement la série 7 dans les jours à venir, mais il est clair que tout est très itératif, ce qui signifie que la série 6 est si belle – si vous pouvez l’obtenir à des prix inférieurs – plus de gens peuvent l’obtenir sans y penser à deux fois et accéder à ce phénomène de gadget que les gens du côté Android n’ont pas encore expérimenté.

