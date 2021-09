Premières impressions de l’iPhone 13 Pro et test de l’appareil photo à la Nouvelle-Orléans [Gallery]

Au fil des ans, mon rituel de mise à niveau de l’iPhone a développé quelques modèles. Ma routine consiste à m’abstenir de précommander, à me rendre dans n’importe quel magasin de détail éloigné qui dispose d’un inventaire le jour du lancement et à me rendre à la Nouvelle-Orléans pour essayer le nouveau système de caméra.

Cette année ne fait pas exception. J’ai vendu mon iPhone 12 Pro Max argenté de 128 Go à un acheteur local qui pensait que je plaisantais quand j’ai dit que la brique de charge n’était plus dans la boîte. Ensuite, j’ai voyagé 90 minutes jusqu’à un Best Buy qui avait un iPhone 13 Pro bleu Sierra de 256 Go prêt à être récupéré.

L’Apple Store était une option, et je suis sûr que le système de réservation est idéal pour les clients et les employés, mais ce n’était pas aussi flexible pour moi que de conduire jusqu’à une place de stationnement désignée et de demander à quelqu’un de sortir l’iPhone.

Le nouvel emballage sans emballage associé à quelqu’un qui se rend à ma voiture pour le remettre crée une expérience d’achat tellement décontractée que l’on a presque l’impression d’acheter l’iPhone de quelqu’un sur Facebook ou quelque chose du genre. Si seulement ouvrir un emballage de CD à la fin des années 90 était aussi simple…

Any-who, quelques premières impressions :

L’iPhone 13 Pro est compact et dense lorsqu’il est utilisé comme appareil photo (comme un bel appareil photo devrait le faire). Le bleu Sierra est incroyablement difficile à percevoir en ligne ou dans les photos et vidéos ; Je n’étais pas sûr que je l’aimerais, mais il est plus sombre que ce à quoi je m’attendais. L’iPhone 12 Pro Max avait des spécifications d’appareil photo légèrement plus élevées que l’iPhone 12 Pro; c’est bien que les deux modèles Pro aient le même système de caméra cette année, même si le plateau de la caméra est comiquement disproportionné par rapport à la taille du corps sur le plus petit téléphone ProMotion, la technologie d’écran à taux de rafraîchissement variable d’Apple qui peut abaisser ou même doubler le taux de rafraîchissement, est un fantastique fonctionnalité pour les développeurs d’année en année qui peuvent le voir et invisible pour ceux qui ne le peuvent pas ; heureusement, je suis dans le premier camp, mais j’ai également fait une démonstration aux gens du dernier camp. Les styles photographiques, qui vous permettent d’ajuster le ton et la chaleur de votre appareil photo, peuvent être ma fonctionnalité préférée; Jusqu’à présent, j’ai basculé entre des contrastes vibrants et élevés (mais qui pense que cela ne finira pas par arriver à l’iPhone 12 ?)

Voici une photo similaire avec chaque style intégré avant les ajustements :

La macrophotographie et la vidéo en mode cinématique sont deux choses avec lesquelles je n’ai pas encore passé assez de temps à évaluer, donc plus sur ces fonctionnalités à l’avenir. Pour l’instant, je vais partager quelques photos qui m’ont surpris lors de ma promenade autour de la Nouvelle-Orléans.

Suivez plus de mon travail

Vous pouvez suivre plus de mon travail sur . et Space Explored, m’entendre sur le podcast Happy Hour . et me suivre sur Instagram et Twitter !

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :