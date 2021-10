Premières impressions des nouveaux propriétaires de MacBook Pro : repères, poids, promotion

C’est officiellement le jour du lancement du MacBook Pro, et les clients du monde entier qui ont précommandé après l’événement de lundi dernier reçoivent leurs appareils aujourd’hui. Nous avons déjà vu des critiques des nouveaux modèles de MacBook Pro sur des sites de médias, mais les premières impressions des utilisateurs quotidiens sont désormais disponibles.



Les nouveaux propriétaires de MacBook Pro 14 et 16 pouces partagent leurs opinions sur les forums MacRumors et Reddit, et leurs idées sont utiles pour ceux qui attendent leur propre MacBook Pro et pour ceux qui envisagent toujours un achat.

Le lecteur MacRumors James C a reçu un modèle M1 Pro de 16 pouces avec 16 Go de mémoire, ce qui est probablement une configuration populaire. Il a effectué plusieurs tests en le comparant à un MacBook Air M1, un iMac 2014 et un MacBook Pro 2016. Ses résultats sont utiles pour ceux qui effectuent une mise à niveau à partir d’une machine plus ancienne et souhaitent voir les gains possibles.



Le lecteur MacRumors Rkuda a souligné le fonctionnement de la barre de menus avec les applications plein écran sur les nouveaux modèles. Sur les anciens Mac, la barre de menus apparaît toujours lorsque vous pointez la souris dessus, mais sur les nouveaux modèles de MacBook Pro, cela ne se produit pas.



Pour ceux qui sont curieux de connaître le poids des nouvelles machines par rapport aux modèles plus anciens, les membres du forum MacRumors discutent des différences. GrindedDown a donné un bon aperçu et a déclaré que le poids est plus gérable que vous ne le pensez.

Pour aussi gros qu’il soit, j’ai été choqué par le poids qui le prend tout à l’heure. C’est beaucoup plus gérable que beaucoup de gens ne le prétendent. Si la portabilité est une priorité élevée pour vous, le 14 est parfait. Le 16 est toujours très portable et parce que ma priorité absolue est d’avoir un ordinateur portable optimisé pour la production vidéo, le 16 convient parfaitement. Je vais prendre le poids supplémentaire et un peu moins de portabilité, pour un écran plus grand, une meilleure batterie, un mode haute puissance et plus encore.

Certains lecteurs ont discuté de la fonction ProMotion des écrans mini-LED sur les nouveaux modèles de MacBook Pro. Kylo83 a déclaré que la fonction ProMotion est « vraiment mauvaise » et que le défilement dans Safari est plus saccadé que sur son ancienne machine de 16 pouces.

Je viens de recevoir le modèle 16 M1 max et le mouvement pro est vraiment mauvais, c’est bien sur l’interface utilisateur comme les pages de balayage, mais sur safari, c’est en fait plus saccadé que mon ancien i9 16 « et les haut-parleurs ne sont pas aussi bruyants que l’ancien MacBook Pro et il ne sonne pas mieux si quoi que ce soit, les aigus sont meilleurs sur le dernier modèle, l’écran a également exactement la même luminosité que le MacBook 2019 et en utilisant 4k hdr sur YouTube, ce n’est que légèrement meilleur, donc pour être honnête, tout ce que Apple a dit à ce sujet est mineur Je m’attendais à un grand changement avec l’affichage mais ce n’est tout simplement pas là; tout le monde a un avis à ce sujet

D’autres lecteurs ont également déclaré qu’il y avait des problèmes de décalage dans Safari, il pourrait donc s’agir d’un bogue qui sera résolu à l’avenir. D’autres propriétaires de MacBook Pro n’ont rien à redire sur l’écran et le ProMotion.

Le lecteur MacRumors LFC2020, qui a été l’un des premiers à obtenir les nouvelles machines en Australie, a déclaré que ProMotion n’est pas aussi visible sur le MacBook Pro que sur l’iPhone et l’iPad, et que l’écran mini-LED n’est « pas aussi bon » comme l’affichage de l’iPad Pro. Il a également dit que la durée de vie de la batterie est « géniale » et que dans l’ensemble, c’est une excellente machine.

Le lecteur de MacRumors Prism, qui est passé d’un MacBook Air 2020 avec une puce Intel Core i5, a déclaré que le nouveau modèle 14 pouces est « simplement jour et nuit » en ce qui concerne la réactivité, l’affichage, l’apparence et la sensation.

Je viens d’un MBA intel i5 2020 et je dois dire que la réactivité, l’affichage, l’apparence et la convivialité sont tout simplement le jour et la nuit. Je suis tellement impressionné par la qualité de fabrication de ce « réservoir » et je suis tellement heureux d’avoir choisi l’argent car il contraste magnifiquement avec le clavier noir et le logo Apple ! Je suis aussi content de ne pas avoir acheté le M1 MBA ou MBP de l’année dernière, je me serais senti mal à ce moment là ! Tout ça pour dire que je suis dans mon élément, un campeur heureux, cette machine a à peu près tout ce dont je rêvais c’est pourquoi je dis bon débarras à Jonny Ive, vous ne manquerez certainement pas

Sur Reddit, the-cats-pyjamas a déclaré que l’écran était la plus grande vedette du nouveau MacBook Pro.

La plus grande différence à ce jour est l’écran, j’ai un téléviseur LG C8 OLED et cela le surpasse facilement en termes de couleurs et de contraste. L’utilisation de la souris sur l’écran 60hz 2012 semble presque lente maintenant. La plupart de mon utilisation a été l’installation de logiciels à ce stade, donc je n’ai pas encore grand-chose à dire sur les performances, mais en ce qui concerne l’expérience utilisateur de base, jusqu’à présent, cela n’a été qu’une navigation fluide et réactive.

Vous avez un nouveau MacBook Pro ? Faites-nous part de vos réflexions et premières impressions dans les commentaires ci-dessous.