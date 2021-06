Premières impressions du jeu vidéo de Wizards of the Coast « Dungeons & Dragons : Dark Alliance »

(Image de l’Alliance noire)

Tout comme Dungeons & Dragons sur table, le nouveau jeu vidéo Dark Alliance n’est pas très amusant lorsque vous jouez seul.

Dark Alliance est le premier jeu vidéo publié par Wizards of the Coast, dont le siège social est situé à Renton, dans l’État de Washington, et a été développé par Tuque Games, propriété de Wizards, à Montréal.

Il vous place, vous et jusqu’à trois amis, dans les rôles de quatre des personnages emblématiques les plus populaires de D&D, dont Drizzt Do’Urden, alors que vous vous battez pour protéger Icewind Dale d’une nouvelle vague de menaces.

Dark Alliance fournit une solide mise à jour de la formule traditionnelle du jeu vidéo «dungeon crawler», avec un système de combat modernisé qui récompense à la fois l’habileté et la patience. Cependant, il est également conçu dès le départ comme un jeu multijoueur, où chaque personnage a été construit autour du travail d’équipe et du soutien. Bien que vous puissiez y jouer seul, c’est une expérience inégale et souvent frustrante.

Cela signifie c’est une révision en cours. J’ai pu consacrer beaucoup de temps à Dark Alliance, et il y a quelques choses à faire, même en tant que jeu solo, mais je peux dire que cela prendrait vraiment vie avec un groupe. Je n’ai pas pu trouver d’équipe pour un match multijoueur pendant ma période d’accès anticipé, et le jeu local sur écran partagé n’a pas encore été patché dans Dark Alliance. Une fois que je pourrai exécuter quelques donjons avec un équipage, je revisiterai cette pièce.

Le jeu fait partie de plusieurs nouveaux projets liés à D&D dans les travaux de Wizards of the Coast alors que la franchise réalise sa meilleure année de vente de tous les temps. C’est également le premier jeu à faire ses débuts suite à la décision de la société mère de Wizards Hasbro de se réorganiser pour soutenir davantage à la fois D&D et Magic: The Gathering. Les deux franchises ont connu leur année la plus rentable à ce jour en 2020.

Bienvenue à Icewind Dale

(Capture d’écran Dark Alliance)

Dark Alliance se situe entre le premier et le deuxième livre de la trilogie originale Icewind Dale de RA Salvatore, au lendemain de The Crystal Shard en 1988.

Les Compagnons de la Salle – Drizzt, Wulfgar le barbare, le roi nain Bruenor Battlehammer et sa fille humaine adoptive Catti-Brie (qui ne parle pas avec son accent de nain adoptif non écossais et cela me dérange) – viennent d’aider les habitants d’Icewind Dale survivent à une attaque des forces assemblées du sorcier Akar Kessel.

Alors que Kessel s’est classé deuxième dans un combat contre Drizzt, ses forces sont désormais sans chef et se sont scindées en un certain nombre de bandes d’occupation dispersées sur le territoire nain. Dans le même temps, plusieurs nouvelles menaces sont arrivées pour rechercher l’éclat de cristal désormais perdu, dont la puissance est ce qui a permis à Kessel d’avoir une armée en premier lieu.

Cela laisse les Compagnons comme les seules personnes se tenant entre ce qui reste de la civilisation à Icewind Dale et une demi-douzaine de différents types de malheur imminent. Vous n’êtes pas tant des héros conquérants dans ce jeu qu’une force d’insurrection de guérilla, ce qui est un contraste amusant avec l’aventure fantastique typique de style D&D.

C’est beaucoup d’histoire, d’autant plus que cela repose sur votre familiarité avec un roman de Donjons et Dragons de 33 ans, mais Dark Alliance n’y consacre pas beaucoup de temps. Dès le début, le jeu garde les choses légères, vous fournissant juste assez de motivation pour chaque mission sans vous enliser avec des décennies de tradition. Ce sont des gobelins ; ce sont visiblement des imbéciles. Allez les frapper avec un marteau jusqu’à ce qu’ils s’arrêtent de bouger.

Donjon rampant, style 2021

(Capture d’écran Dark Alliance)

Le nom Dark Alliance est un rappel de Baldur’s Gate: Dark Alliance de 2001 et de sa suite de 2004. Ils ont été conçus par le studio de Seattle Snowblind, qui a depuis fusionné avec Monolith Productions à Kirkland, Wash.

Les précédentes alliances sombres étaient des tentatives réussies pour saisir la plupart des éléments addictifs des robots d’exploration de donjons pour PC, notamment Diablo, et les entasser sur des consoles de sixième génération comme la PlayStation 2. Ils ont lancé une tendance dans les années 2000 où d’autres les franchises ont lancé des spin-offs construits dans le même moteur, tels que Justice League Heroes et Champions of Norrath sur le thème d’Everquest.

Si vous avez joué à ces jeux précédents, en particulier depuis que l’original Dark Alliance a obtenu une réédition HD plus tôt cette année, vous vous attendez peut-être à ce que Dark Alliance 2021 soit dans le même stade général. Au lieu de cela, c’est un hybride particulier. Plus précisément, son combat ressemble beaucoup plus à des jeux élégants «d’action de personnage» comme Devil May Cry.

Dès le début du jeu, chacun des quatre personnages jouables possède son propre assortiment unique de compétences, que vous pouvez enchaîner dans une variété d’attaques combinées. Ils obtiennent également chacun deux gros mouvements sur de longues minutes de recharge, comme le sort d’enchevêtrement de zone d’effet de Catti-Brie, et une grande attaque ultime qui peut nettoyer une pièce entière.

(Capture d’écran Dark Alliance)

Défensivement, vous avez un bouton d’esquive avec une bonne quantité d’images d’invincibilité. Vous pouvez également bloquer, et si vous le chronométrez correctement, vous pouvez transformer ce blocage en une parade qui déséquilibre un adversaire. Le système récompense l’expérimentation, l’habileté et la patience, et chaque personnage dispose de quelques mouvements intéressants dès le début du jeu.

Inversement, les niveaux réels de Dark Alliance ont un air de vieille école. Chaque carte est grande, tentaculaire, un peu linéaire et parsemée de secrets, dont beaucoup ont l’impression d’être là juste pour le plaisir d’être là. Il y a un peu de ce manque de logique adorable que vous avez obtenu dans les modules d’aventure D&D classiques (ou les zones cachées dans Doom), où chaque étape contient un tas de caches cachées d’or et de potions qui n’ont aucune raison narrative satisfaisante d’exister.

Pourquoi y a-t-il un coffre au trésor caché sur une plate-forme suspendue au plafond dans une caverne de glace par ailleurs vierge ? Pourquoi, pour l’atteindre, dois-je tuer un cultiste non apparenté à proximité pour obtenir une poignée de levier avec laquelle je peux abaisser une deuxième plate-forme ? Parce que c’est un jeu vidéo. Pas d’autres questions.

Il peut sembler que je me moque du concept, mais j’apprécie cela. Les environnements de Dark Alliance sont bien imaginés et massifs, mais au fond, ce sont des retours à une époque antérieure et plus simple. Le combat et la présentation visuelle datent de 2021, tandis que les niveaux sont tout droit sortis de 1993 à 2004, et je ne dis pas cela comme une insulte.

Tout seul et une cible facile

Vous pouvez choisir l’un des compagnons pour jouer à tout moment tout au long du jeu, mais vous n’accumulez que de l’équipement, de l’expérience et des ressources pour chacun d’eux individuellement. En tant que tel, vous êtes encouragé à en choisir un et à vous y tenir, bien que vous obteniez suffisamment d’or et d’équipement d’une seule course facile à un niveau précoce qu’il n’est pas si difficile de choisir un nouveau personnage pour l’expérimentation. (Néanmoins, un cache de butin partagé serait d’une grande aide ici.)

Les compagnons sont inhabituels parmi les personnages emblématiques de D&D en ce sens qu’ils n’ont pas de lanceur de sorts principal dans leur groupe. (Cela devrait changer avec l’une des prochaines campagnes DLC, cependant.) L’équipe actuelle est composée uniquement de combattants; Bruenor est le tank lourdement blindé, Wolfgar fournit de gros coups lents qui brisent l’armure, Drizzt est un démon combo rapide et Catti-Brie est une archère.

Des quatre, seuls Drizzt et Catti-Brie sont vraiment réalisables pour le jeu en solo. Bruenor a quelques bons trucs mais est conçu pour garder l’attention des ennemis loin de ses compagnons moins durables, donc bon nombre de ses mouvements de prédilection n’ont aucune importance s’il est seul. Wulfgar frappe comme un camion mais se déplace comme un glacier, alors j’ai découvert que j’ai passé beaucoup de temps en tant que Wulfgar à être sans pitié par des ennemis.

Pendant ce temps, l’arc de Catti-Brie fonctionne étrangement comme un fusil de chasse; un tir entièrement chargé et visé de son arc tire trois flèches à grande distance et peut renverser des meutes entières d’ennemis venant en sens inverse. Sa portée est étrangement terrible, mais son contrôle des foules et ses dégâts bruts sont sans égal.

(Capture d’écran Dark Alliance)

Drizzt n’est pas si loin derrière elle, car il peut devenir invisible à tout moment et ouvrir n’importe quel combat en poignardant soudainement le plus grand ennemi à mort. Il peut également appeler son copain panthère comme son ultime, donc une fois que vous atteignez le point où vous pouvez claquer des potions d’héroïsme haut de gamme sur une base assez régulière, vous pouvez nourrir presque tout sur votre chemin à un chat en colère.

C’est le thème général de Dark Alliance en tant que jeu solo, cependant. Vous essayez de tricher aussi fort que vous le pouvez avant que cela ne vous fasse sortir.

Chaque rencontre de combat dans le jeu est facile à repérer de loin. Il s’agit de trois à six ennemis se tenant dans une arène évidente sans autres entrées ou sorties. Une fois qu’ils perdront quelques gars, ils invoqueront une autre vague de renforts, dont certains pourraient au hasard être de puissantes versions d’élite d’eux-mêmes.

C’est répétitif, et si vous jouez en solo, c’est souvent mortel. Les ennemis ont beaucoup de personnalité, avec des designs bizarres et un excellent dialogue, mais ils sont principalement programmés pour poser un défi par le nombre et la force brute. J’ai en fait rompu pas mal de rencontres avec Catti-Brie en faisant marche arrière jusqu’à ce qu’un groupe d’ennemis se « laisse », retournant à leur emplacement d’origine, puis leur tirant dans le dos pendant qu’ils partent.

(Capture d’écran Dark Alliance)

Il y a un certain effet de bascule ici. Soit je gagne, ce qui signifie que je tond les ennemis par demi-douzaine sans aucune menace perceptible pour moi-même, soit ils gagnent, ce qui signifie que j’ai esquivé une fraction de seconde trop tard et que je me suis fait exploser la semaine prochaine. . Ce n’est pas particulièrement satisfaisant de toute façon.

J’espère que le multijoueur, ainsi que les correctifs du premier jour qui attendent le jeu, résoudront ce problème. Jouant seul, Dark Alliance a un réel potentiel, mais c’est rude sur les bords. Il contient tous les ingrédients d’un jeu solide – des personnages sympathiques, des méchants détestables, des environnements magnifiques, des tonnes de secrets, des chapeaux très idiots – mais en tant qu’expérience solo, le travail ne se fait pas.