Premières impressions du MacBook Pro 16 pouces : jusqu’à présent, donc (principalement) génial

Mon nouveau Mac brillant est arrivé vendredi, donc après quelques jours d’utilisation assez intensive, il est temps de donner mes premières impressions à mon MacBook Pro M1 Max 16 pouces.

Je ne l’ai pas encore utilisé pour quelque chose de trop exigeant, donc cette pièce couvre ce que je pense du design, de l’écran – y compris cette encoche tristement célèbre – la gestion de la chaleur et un premier aperçu de la durée de vie de la batterie dans le monde réel…

Au moment de l’acheter, j’ai un peu hésité sur la fiche technique, avant d’opter pour un modèle quasiment au max.

J’ai historiquement maximisé mes Mac sur la base de la maximisation de la durée de vie utile de la machine, avant que des problèmes de fiabilité ne m’amenent à reconsidérer cette approche. Si je devais remplacer les Mac tous les trois ans, il serait plus difficile de justifier la prime pour un modèle haut de gamme, car vous ne récupérez jamais la différence de prix à la revente. Cependant, lorsqu’il s’est avéré que le M1 Max offrait littéralement le double des performances du M1 Pro, il m’a été impossible de résister.

Le raisonnement pour le reste, vous pouvez le lire dans mon article précédent.

Avec seulement quelques jours de macOS Monterey avant l’arrivée de ma nouvelle machine, je n’ai pas pris la peine de mettre à jour mon ancienne (je ne fais jamais de bêtas Mac !), c’est donc peut-être la raison pour laquelle le Mac M1 n’a pas reconnu celui d’Intel lorsqu’il est connecté via un câble Thunderbolt. Mais même avec près de 3 To de données, la migration à partir d’une sauvegarde Time Machine n’était pas trop mauvaise : environ sept heures à partir d’un disque en métal tournant à 7 200 tr/min via USB3.

Ports

J’ai déjà remarqué que les nouveaux ports ne me concernaient pratiquement pas. Mon moniteur est connecté via un seul câble USB-C, je n’ai donc aucune utilité pour le port HDMI. Je suis actuellement dans une phase de vidéo uniquement du côté de la photographie (en utilisant uniquement mon iPhone pour les photos fixes), et je photographie sur un SSD externe, donc je n’ai pas non plus besoin de la fente pour carte SD.

Esthétiquement, les nouveaux ports rendent la machine un peu moins ordonnée, mais je sais que d’autres apprécient les ports, donc je ne peux pas m’en plaindre.

Conception externe

Le nouveau design donne définitivement à la machine un look beaucoup plus carré ! Comme Jason Snell l’a observé, cela rappelle presque le Titanium PowerBook G4. C’est peut-être juste le facteur de nouveauté d’un nouveau design après une si longue période, ou peut-être un coup de nostalgie, mais j’aime vraiment ça.

Il y a deux touches de design spécifiques qui se démarquent à l’extérieur. Le premier est le logo Apple noir poli sur le couvercle, le second est le MacBook Pro gravé en bas. Je suis fan des deux, ce dernier en particulier me rappelant la célèbre histoire de Steve Jobs sur la peinture du dos de la clôture. Presque personne ne verra jamais la gravure, mais Apple a quand même pris la peine de le faire.

Clavier

Lorsque vous ouvrez la machine, deux choses vous sautent aux yeux. Le premier, bien sûr, est l’écran à lunette mince et That Notch. Le second est le clavier tout noir.

Je dois dire que je ne suis pas du tout fan du nouveau design du clavier. Je préfère de loin la conception précédente des touches noires au boîtier en aluminium. La conception d’origine donnait vraiment au clavier l’apparence d’une partie intégrante du Mac. Le nouveau design a l’air bon marché, comme si Apple avait acheté un clavier standard et l’avait simplement jeté là-dedans.

Je ne pensais pas manquer la Touch Bar, mais je le fais un peu. J’ai déjà dit que les seules choses pour lesquelles je l’avais utilisé étaient les curseurs de volume et de luminosité, mais cela fonctionnait à merveille pour ces fonctions. Revenir aux sauts d’étape des touches ressemble à un pas en arrière – à tel point que je me retrouve à utiliser les curseurs du Centre de contrôle à la place.

Enfin, et c’est peut-être mon imagination, mais Touch ID semble plus rapide. Avec le modèle précédent, j’avais l’impression de devoir y toucher mon doigt et de m’arrêter un instant, alors que celui-ci semble instantané.

Filtrer

La caractéristique principale de la refonte est, bien sûr, le nouvel écran. Bordures fines. L’encoche. Rétro-éclairage mini-LED. Promotion.

Cadres plus fins

Les lunettes plus minces sont fantastiques. L’épaisseur des anciens cadres des MacBook Pro était devenue franchement embarrassante lorsqu’elle était vue aux côtés des ordinateurs portables Windows haut de gamme modernes. Cette taille de lunette semble contemporaine, et bien que l’augmentation réelle de la taille de l’écran soit plutôt modeste, elle semble beaucoup plus vaste.

J’aime autant d’écran que possible, c’est la raison pour laquelle j’aimais le MBP 17 pouces à l’époque. Cela étant le cas, j’utilise mes MacBooks en mode Plus d’espace, pour maximiser la résolution plutôt que le PPI. Avec ce modèle, cependant, la résolution par défaut est un parfait 2: 1 pour le texte le plus net, et un collègue m’a parié que je le trouverais si parfait que je sacrifierais la résolution supplémentaire pour cela. Il s’est trompé! Cela a l’air incroyable, mais je trouve que la pleine résolution a toujours l’air bien, et pour moi, c’est beaucoup plus utilisable.

L’encoche

Bien sûr, ce que tout le monde veut savoir, c’est à quoi ressemble l’encoche dans la vraie vie ? Avec seulement deux jours d’utilisation, déjà ma réponse est : quel cran ?

Pour moi, l’expérience est exactement la même que l’encoche sur mon iPhone – je ne la remarque tout simplement plus. Il se fond très bien dans la barre de menus et je préférerais de loin avoir une caméra 1080p en haut de l’écran dans une encoche plutôt qu’une caméra 720p en haut ou une caméra 1080p en bas. Les gens peuvent se demander si une autre option pourrait être possible (bien que la preuve qu’ils présentent soit généralement un PC Windows avec un appareil photo 720p, ou un appareil deux-en-un où l’écran est en fait une grosse tablette). Mais de toute façon, mon point de vue est que c’est beaucoup de bruit pour rien.

Rétro-éclairage mini-LED

Il semble y avoir beaucoup de confusion dans la presse non technologique, les gens la décrivant comme une nouvelle technologie d’affichage. Ce n’est pas le cas : c’est le même écran LCD IPS de haute qualité qu’Apple utilise depuis longtemps. Ce qui est différent, c’est le rétroéclairage, avec beaucoup plus de LED beaucoup plus petites.

Mais … cela fait une différence significative. La lumière supplémentaire et la contrôlabilité nettement améliorée (éclairage ou zones d’écran non différentes) améliorent considérablement le contraste. Les noirs sont beaucoup plus noirs et les blancs sont beaucoup plus brillants. Si vous envisagez d’augmenter la luminosité au maximum, je vous suggère de mettre d’abord une paire de lunettes de soleil – cette chose est vraiment brillante ! La prochaine fois que ce sera une journée ensoleillée, je l’essayerai à l’extérieur (n’oubliez pas que je vis au Royaume-Uni, donc ce sera probablement en mai prochain).

Promotion

Apple a gâché la fonctionnalité Pro Motion en la montrant en cours d’utilisation dans Safari lors de la keynote – lorsque la version finale de Safari ne la prend pas encore en charge. Faire défiler pendant la navigation semble être l’avantage le plus convaincant, donc ne pas le voir là-bas est vraiment inexplicable.

Quand Apple a apporté Pro Motion à l’iPad, cela ne semblait pas un gros problème jusqu’à ce que je revienne à un iPad sans lui. C’était une histoire similaire ici – au début.

Quand je l’ai vu dans les animations système, comme passer d’un bureau à l’autre, j’ai pensé que c’était une fonctionnalité intéressante, mais ce n’était pas grave. Ce n’est que lorsque je l’ai comparé dos à dos à mon ancienne machine qu’il s’est vraiment démarqué.

Cependant, lorsque j’ai vu du texte défiler avec Pro Motion, j’ai immédiatement compris à quel point c’était bon ! C’est juste tellement onctueux qu’une fois que vous l’avez vu, vous voulez vraiment le garder ! Malheureusement, cela est à peu près limité aux applications Catalyst pour le moment. Je suis maintenant très impatient qu’Apple apporte cela à Safari !

Haut-parleurs

Apple vante les performances des haut-parleurs MacBook Pro à chaque nouveau modèle, et je roule toujours un peu des yeux. Oui, je pense que les haut-parleurs sont corrects, mais ce sont des haut-parleurs pour ordinateurs portables. Ils sont depuis un certain temps sur un pied d’égalité avec un haut-parleur Bluetooth portable très médiocre en qualité et en volume, et cela n’a pas changé.

Vie de la batterie

Alors qu’Apple dit que la durée de vie maximale de la batterie est de 21 heures pour la vidéo, le chiffre que je recherche toujours est « Web sans fil ». C’est mon utilisation la plus courante de la machine, c’est donc l’affirmation que je veux tester.

Apple dit que cela dure jusqu’à 17 heures, avec une luminosité réglée sur 8 clics. J’ai toujours supposé qu’Apple utilisait un niveau de luminosité irréaliste, mais lorsque j’ai vérifié, c’était bien la luminosité que j’avais sélectionnée. (J’utilise 100% lorsque je regarde une vidéo.)

Il a en fait fallu 34 minutes pour que le niveau de la batterie passe de 100 % à 99 % ! Ce pourcentage peut être exact ou non, bien sûr.

Mon utilisation initiale de la machine était atypique à bien des égards. Spotlight était en cours d’indexation. J’ai regardé plusieurs heures de vidéo en Plex, à pleine luminosité. J’utilisais Photoshop beaucoup plus que d’habitude. Troisièmement, je l’ai laissé hors tension pendant la nuit, de sorte que la durée de vie de la batterie incluait également tout ce qu’elle consommait pendant le sommeil.

Dans tout ça, il était 9h 8m quand j’ai reçu l’avertissement de 10%. Cela suggère une durée de vie totale d’un peu plus de dix heures.

C’est très loin des 17 heures d’Apple, mais je m’attendrais à ce que ce soit mieux dans une utilisation plus typique – et, honnêtement, une véritable 10 heures d’utilisation est toujours très bonne dans mon livre. Sur ma machine Intel, j’ai obtenu 5 à 6 heures d’utilisation réelle, ce qui double au moins la durée de vie de la batterie.

Je vais tester cela avec une utilisation plus typique, et je ferai un rapport dans un article ultérieur.

Gestion de la chaleur

Apple a promis que la machine fonctionne beaucoup plus froide que son prédécesseur Intel et que les ventilateurs ne seraient pas nécessaires en utilisation normale. Je peux confirmer les deux affirmations.

Même en effectuant des tâches très ordinaires, mon Intel MBP 16 obtiendrait une base très chaude lors d’une utilisation prolongée, ainsi que la section au-dessus du clavier. En effet, en été, je devais mettre un tapis de refroidissement sous la machine si je l’utilisais sur mes genoux pendant une période prolongée.

Avec mon MacBook Pro M1 Max 16 pouces, je n’ai littéralement pas entendu les ventilateurs s’allumer une seule fois, et après plus de dix heures d’utilisation continue le deuxième jour, la base était à peine au-dessus de la température de la peau, et la section au-dessus du clavier est complètement cool. C’est une énorme différence.

Erreur de mémoire d’application

Un certain nombre d’utilisateurs de Mac, moi y compris, voient ce message d’erreur, certaines applications utilisant de plus en plus de mémoire unifiée jusqu’à ce qu’elles se bloquent. Il n’est pas clair pour le moment si le problème est spécifique aux Mac M1, mais je suis simplement soulagé que ce ne soit pas un problème matériel.

Clavier magique avec Touch ID

J’ai été vraiment impressionné par la facilité de configuration du Magic Keyboard avec Touch ID – il est fondamentalement entièrement automatique. Utilisez un câble USB-C vers Lightning pour connecter le clavier (ou le trackpad ou la souris) et il est instantanément reconnu et couplé. Vous pouvez immédiatement retirer le câble. Touch ID est également configuré automatiquement, en utilisant les données d’empreintes digitales existantes stockées sur le Mac.

L’affirmation d’Apple « Ça marche juste » n’est pas toujours exacte, comme nous le savons tous, mais c’est un excellent exemple de Just Working.

Premières impressions du MacBook Pro M1 Max 16 pouces

Jusqu’à présent, les seuls points négatifs que j’ai trouvés sont:

L’encart noir du clavier Contrôles de volume et de luminosité légèrement plus maladroits L’erreur de mémoire de l’application

Du côté positif:

Conception externe Cadres d’écran minces Le rétroéclairage mini-LED offre un bien meilleur contraste Pro Motion, en particulier lors du défilement du texte Autonomie de la batterie (ne correspond pas aux revendications d’Apple, mais reste très impressionnante) Fonctionne à merveille en utilisation normale, sans utilisation de ventilateur

Espérons que le défaut de mémoire de l’application soit très rapidement corrigé. En supposant que cela s’avère être le cas, alors mes seules plaintes sont en effet très petites – tandis que les points positifs s’ajoutent à une affaire vraiment énorme.

J’ai dit que je ne commenterais pas la performance, car mon seul besoin exigeant est le montage vidéo et je ne le fais pas assez souvent pour faire des comparaisons significatives. Il y en aura plein à venir des autres. Mais je peux dire que les redémarrages sont désormais super rapides !

À moins que quelque chose de majeur ne survienne, j’écrirai un autre article une fois que j’aurai quelques autres choses à dire, probablement dans environ une semaine.

Si vous avez pris livraison du vôtre, veuillez partager vos propres premières impressions dans les commentaires. Si vous n’en avez pas commandé, est-ce que quelque chose ici a changé votre point de vue ? Encore une fois, s’il vous plaît laissez-nous savoir.

