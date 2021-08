Premières impressions du RedmiBook Pro : Plus de ratés que de succès ?

Palash Volvoikar / Autorité Android

Redmi, la marque axée sur la valeur de Xiaomi, a fait des merveilles sur le marché indien avec ses offres de téléphones au fil des ans. Le dernier né de la maison Redmi est le RedmiBook, qui a été lancé cette semaine et est désormais disponible à l’achat en Inde en deux versions. Nous avons mis la main sur le RedmiBook Pro, qui est la version la plus performante de l’ordinateur portable.

Alors que la première offre d’ordinateurs portables de Redmi officiellement disponible en dehors de la Chine semble bonne sur le papier, a-t-elle le punch nécessaire dans ce qui est franchement un segment de marché encombré ? Avant un examen complet bientôt, jetons un coup d’œil aux premières impressions d’Android Authority sur le RedmiBook Pro.

Conception et affichage : Rien d’enthousiasmant

Palash Volvoikar / Autorité Android

Redmi a constamment sorti de superbes téléphones depuis un certain temps maintenant. Le RedmiBook Pro poursuit cette tendance, mais c’est peut-être un peu trop discret. Le design est assez discret, ce qui en fera probablement un bon choix pour beaucoup de gens, mais il n’y a rien dans ce design qui se démarque.

Le RedmiBook Pro n’affiche pas un énorme logo sur votre visage, mais le design en sourdine ressemble plus à un manque de personnalité qu’à un argument de vente.

L’ordinateur portable a une construction en polycarbonate mais se sent assez solide. La charnière est terriblement bien équilibrée, mais c’est à peu près tout ce qu’il y a à aimer dans la conception utilitaire de cet ordinateur portable.

Palash Volvoikar / Autorité Android

Alors que le reste du RedmiBook Pro peut être acceptable pour un ordinateur portable abordable, à première vue, l’écran ne l’est pas. Les angles de vision sont épouvantables, les couleurs semblent extrêmement inexactes, et le regarder m’a jusqu’à présent donné l’impression d’utiliser un ordinateur portable d’il y a plus de dix ans.

La résolution est bonne, mais l’affichage a été à peine utilisable grâce aux couleurs et au contraste terribles. En tant que marque qui a constamment poussé de meilleurs écrans avec ses téléphones, l’affichage de cet ordinateur portable semble être inférieur aux normes de l’industrie et à celles de Redmi, ce qui est particulièrement décevant.

Performances, ports et tout le reste

Palash Volvoikar / Autorité Android

Le RedmiBook Pro est livré avec un processeur Intel Core i5-11300H de 11e génération. Associé à 8 Go de RAM DDR4 cadencé à 3 200 MHz et à un SSD NVMe d’une capacité de 512 Go, les performances ne vous laisseront pas indifférent. Vous obtenez également Intel Iris Xe Graphics, ce qui n’est pas idéal, mais devrait être assez décent pour les jeux de base.

En venant aux ports, vous obtenez une belle sélection, mais avec quelques omissions cruciales. Il y a deux ports USB 3.2 gen 1 et un port USB 2.0. La prise Ethernet pliable est une belle touche, et vous obtenez également un lecteur de carte SD complet, ce qui est un excellent ajout. HDMI 1.4 et une prise audio combo 3,5 mm sont également présents. Il n’y a pas du tout de ports USB-C et le port de charge est votre ancienne prise de baril habituelle.

Le trackpad est grand et le clavier est agréable à taper.

Le trackpad est grand et prend en charge les pilotes de précision Windows. Il se sent solide à utiliser. Le clavier est agréable à taper, avec une course de 1,5 mm. Le plus gros problème que j’ai rencontré jusqu’à présent, cependant, est qu’il n’y a pas de rétroéclairage sur le clavier. Cela semble être un autre défaut qu’il sera difficile d’ignorer.

RedmiBook Pro promet une autonomie de 10 heures, mais nous n’avons pas encore pu le tester.

Spécifications du RedmiBook Pro

RedmiBook ProAffichage

Écran 15,6 pouces Résolution Full HD (1920 x 1080)

Processeur

Horloge maximale Intel Core i5-11300H de 11e génération à 4,4 GHz

GPU

Carte graphique Intel Iris Xe

RAM

8 Go DDR4 3200 MHz

Stockage

SSD PCIe NVMe de 512 Go

Sans fil

2 X 2 Double Bande Wi-Fi 5 Bluetooth V5.1

Ports

1 port USB 2.0

2 x USB 3.2 Gen1

1xHDMI 1.4

1 x RJ45 (port LAN)

1 prise audio 3,5 mm

1 x verrou Kensington

1 lecteur de carte SD

Clavier

Mécanisme de ciseaux

Course de clé de 1,5 mm

Pavé tactile

Multi-touch avec prise en charge des pilotes Windows Precision

Webcam

720p (HD)

l’audio

2 haut-parleurs stéréo 2 W

Prise en charge de l’application de traitement audio DTS Prise audio combo 3,5 mm

microphone intégré

Batterie et alimentation

Batterie de 10 heures toute la journée

46Wh

Adaptateur secteur 65W

Poids et dimensions

Matériau : polycarbonate avec finition métallique brossée

Épaisseur : 19,9 mm Longueur : 363,8 mm

Largeur : 243,5 mm Poids : 1,8 kg

Impressions du RedmiBook Pro : dois-je l’acheter ?

RedmiBook Pro

Le premier ordinateur portable de Redmi à être disponible en dehors de la Chine propose un processeur Intel Core i5 de 11e génération, 8 Go de RAM DDR4 et un SSD NVMe de 512 Go, le tout dans un format de 15,6 pouces.

Le RedmiBook Pro ne se sent pas comme un gagnant jusqu’à présent, avec potentiellement plus de ratés que de succès. Dans un segment avec beaucoup, beaucoup de choix, offrir simplement un prix légèrement inférieur ne suffira pas.

Cependant, ce ne sont que nos premières impressions après avoir passé un petit moment avec le RedmiBook Pro. Notre examen complet sera publié très bientôt et inclura notre recommandation quant à savoir si vous devriez en acheter un, en plus de tests plus détaillés. Restez à l’écoute.