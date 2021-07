Premières impressions : la batterie MagSafe d’Apple n’est pas parfaite, mais vous voudrez probablement toujours en obtenir une

Lorsque Apple a dévoilé pour la première fois l’iPhone 12 et le MagSafe en octobre, j’ai immédiatement compris que le cas d’utilisation parfait était celui des batteries. Enfin, neuf mois plus tard, une batterie officielle Apple MagSafe est arrivée. Nous avons mis la main sur un et avons beaucoup de réflexions à partager.

Conception et finition

Tout d’abord, la batterie n’est pas en silicone comme les précédents boîtiers de batterie intelligents d’Apple. C’est un plastique doux au toucher qui ne ressemble à aucun autre produit Apple existant. En fait, on se croirait presque à l’intérieur du MacBook blanc d’origine de 2006. Le plastique blanc doux au toucher est également d’une nuance de blanc entièrement différente de celle de l’étui en silicone blanc d’Apple. C’est beaucoup plus clair et beaucoup plus explicitement blanc. Donc, si vous envisagez d’utiliser la batterie MagSafe avec un boîtier MagSafe blanc, sachez simplement qu’elles ne correspondent pas tout à fait. Il n’aura pas l’air aussi transparent que les anciens boîtiers de batterie intelligents blancs.

Étui de batterie intelligent pour iPhone 11 Pro Max à côté du pack de batterie MagSafe pour iPhone

La batterie elle-même est plus épaisse que l’iPhone 12 à l’intérieur d’un étui en silicone MagSafe. C’est assez volumineux. Il est également assez lourd et ajoute certainement beaucoup de poids à votre iPhone 12 ou iPhone 12 mini léger. Cela rendra certainement les modèles pro en acier inoxydable encore plus lourds qu’ils ne le font déjà. Mais gardez à l’esprit que cette batterie est facilement amovible – c’est le principal avantage de MagSafe. Contrairement aux anciens boîtiers de batterie, vous pouvez garder un boîtier et retirer la batterie lorsque vous ne voulez pas de poids supplémentaire.

Bas de la batterie MagSafe

De l’autre côté de la batterie, il y a un coussinet en silicone gris lisse qui empêche l’arrière de votre iPhone de se rayer. Au bas de la batterie, il y a un connecteur Lightning qui vous permet de charger la batterie seule ou de charger à la fois votre iPhone et la batterie ensemble. Il y a aussi une petite LED à côté du connecteur comme celle sur le boîtier de charge des AirPods qui indique l’état de l’alimentation.

La batterie MagSafe s’adapte parfaitement à l’arrière des tailles iPhone 12 et iPhone 12 Pro Max, mais elle peut sembler un peu gênante en raison de son épaisseur. Sur l’iPhone 12 mini, cependant, cela semble plus naturel. En effet, la batterie MagSafe est aussi large que l’iPhone 12 mini, elle est donc au ras de l’étui. Une préoccupation que j’ai est que vous pouvez voir les bords blancs fins qui dépassent de l’avant de l’iPhone 12 mini. C’est parce que les aimants laissent le paquet se déplacer un peu.

Mise en charge

La batterie MagSafe s’enclenche directement à l’arrière de votre iPhone 12 comme le portefeuille MagSafe, bien que les aimants soient nettement plus puissants. Tout en chargeant à la fois la batterie et l’iPhone, vous pouvez sentir la batterie chauffer. Cela ne devrait pas être surprenant étant donné que la batterie utilise des bobines de charge Qi.

Lorsque la batterie est connectée à un iPhone, vous pouvez connecter un chargeur Lightning directement à la batterie, ou vous pouvez le brancher sur l’iPhone. Comme nous l’avons écrit, lorsque vous branchez votre connecteur Lightning sur votre iPhone, vous pouvez l’utiliser pour charger sans fil la batterie à l’envers.

Chargement des AirPods sur la batterie MagSafe

Étant donné que la batterie MagSafe n’est fondamentalement qu’un chargeur Qi avec des aimants, elle peut charger n’importe quel autre appareil compatible Qi. Par exemple, vous pouvez placer vos AirPods ou AirPods Pro sur la batterie MagSafe si vous la retirez de votre iPhone. Techniquement, vous pouvez également charger des téléphones Android, d’anciens iPhones compatibles Qi et d’autres écouteurs sans fil avec des étuis de chargement Qi. C’est un très bon bonus qui vient avec la batterie facilement amovible.

Logiciel

La batterie MagSafe s’intègre à iOS 14.7, vous verrez donc sa charge dans le widget de la batterie et sur l’écran de verrouillage. Malheureusement, iOS 15 bêta 3 n’inclut pas les composants nécessaires pour afficher l’état de la batterie. Espérons que nous aurons bientôt la bêta 4. En attendant, vous pouvez voir à quoi ressemble la batterie MagSafe dans le widget de batterie ci-dessous à partir d’une image sur le site Web d’Apple.

Lorsque vous chargez vos AirPod sur la batterie MagSafe, vous verrez également leur état de charge dans le widget de la batterie. C’est un comportement attendu, bien sûr, car ils le font déjà lorsqu’ils sont sur un autre chargeur Qi.

Suite

La batterie MagSafe est loin d’être parfaite. C’est épais et c’est lourd, mais cela fournit l’utilité nécessaire. Il s’agit d’un produit Apple qui s’attaque absolument à la fonction en premier et à la forme en second. Il y a sûrement de nombreuses raisons derrière les décisions d’Apple avec cet accessoire, notamment en raison des limitations et des problèmes de sécurité liés à la technologie Qi. La batterie elle-même pèse environ un quart de livre, elle n’est donc pas particulièrement légère. Il mesure 2,5 “x 3,75” et un peu moins d’un demi-pouce d’épaisseur.

Batterie et boîte MagSafe

Beaucoup de gens se demandaient si la batterie MagSafe fonctionnerait lorsque vous avez un étui sur votre iPhone. La réponse est oui! Pour le moment, nous n’avons pu tester la batterie MagSafe qu’avec les boîtiers propriétaires d’Apple ou les boîtiers MagSafe tiers approuvés. Cela ne fonctionnera probablement pas bien avec les cas qui ne sont pas approuvés par Apple.

Si vous chargez votre iPhone à l’aide d’un iPad Air ou d’un iPad Pro, gardez à l’esprit que vous ne pouvez pas le charger lorsque la batterie MagSafe est connectée. Vous pouvez les charger séparément, mais pas ensemble.

En termes de capacité de la batterie, nous nous attendons à ce que le pack MagSafe puisse recharger entièrement un iPhone 12 mini alors qu’il peut probablement recharger suffisamment les trois autres modèles pour vous faire gagner du temps. Nous reviendrons dans quelques jours pour vous informer des performances de la batterie, mais il est trop tôt pour le dire.

Conclusion

La batterie MagSafe est disponible dans les magasins Apple à partir d’aujourd’hui pour 99 $. Vous pouvez également en commander un en ligne et le faire livrer à votre domicile. La batterie est disponible en une seule couleur, blanc. Vous ne pouvez donc pas en choisir un pour correspondre à vos étuis MagSafe rouges ou noirs.

Vous achetez une batterie MagSafe pour votre iPhone 12 ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous!

